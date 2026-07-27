Ο Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησε σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης, αναλαμβάνοντας να καλύψει το απαιτούμενο ποσό για την επέμβαση ενός παιδιού με εγκεφαλική παράλυση, χωρίς ο ίδιος να επικοινωνήσει ή να δημοσιοποιήσει την πράξη αυτή.

Ο μικρός Γιώργος, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, δίνει καθημερινή μάχη με νοσηλείες και θεραπείες, αντιμετωπίζοντας εγκεφαλική παράλυση και μια μεγάλη κύστη στον εγκέφαλο. Η ανάγκη για μια εξειδικευμένη επέμβαση στο χέρι του κινητοποίησε τους δικούς του ανθρώπους, με την ανταπόκριση να ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της προσπάθειας

Η εξέλιξη έγινε γνωστή αποκλειστικά μέσα από σχετική ανάρτηση που πραγματοποίησε το σωματείο «Παιδική Χαρά», αναφέροντας τα εξής:

Μην κάνετε άλλες καταθέσεις, η ανάγκη για τον Γιωργάκη από την Αθήνα έχει καλυφθεί»

Στην ίδια δημοσίευση, τα μέλη του συλλόγου περιγράφουν το χρονικό της κινητοποίησης και την παρέμβαση του καλλιτέχνη:

«Για κάποιο λόγο γίναν όλα…

Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με γεγονότα. Γράφονται με ανθρώπους.

Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν.

Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλά επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά.»

Η ανακοίνωση συμπληρώνει τις λεπτομέρειες της τακτικής που ακολουθεί ο τραγουδιστής σε αντίστοιχες περιπτώσεις:

«Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, κατά καιρούς, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ’ όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει.

Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά.»