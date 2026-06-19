Αιχμηρή απάντηση έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου στην κριτική που δέχτηκε η Λένα Φλυτζάνη για το πράσινο φόρεμα που επέλεξε να φορέσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Το πρωί της Παρασκευής, η παρουσιάστρια σχολίασε την κριτική της Πόπης Διαμαντάκου, σπεύδοντας να την υπερασπιστεί ανοιχτά μέσα από τον αέρα της εκπομπής της και να θυμίσει άλλες τηλεοπτικές στιγμές.

Αναφερόμενη στην επίμαχη στυλιστική επιλογή, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε:

«Τώρα για την κυρία Φλυτζάνη: Εγώ βρήκα το φόρεμα φανταστικό και καθόλου προκλητικό. Γιατί αν πάω λίγο στο παρελθόν και θυμηθώ παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων, έχουμε δει αβυσσαλέα ντεκολτέ, έχουμε δει γυαλάδες σαν τις δικές μου να παίζουν σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων από πολύ σοβαρές δημοσιογράφους. Έχουμε δει πανάκριβα κοσμήματα που ήταν προκλητικά. Έχουμε δει πάρα πολλά».

Η παρουσιάστρια δεν έμεινε εκεί, αλλά συνέχισε να στηρίζει τη Λένα Φλυτζάνη, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ξεπέρασε σε καμία περίπτωση τα όρια.

Όπως πρόσθεσε αμέσως μετά:

«Τώρα, να φανεί λίγο σε ένα πολύ κομψό φόρεμα, δεν με ενόχλησε καθόλου πραγματικά».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Κατερίνα Καινούργιου απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσώπων, ωστόσο άφησε σαφείς αιχμές για παλαιότερες τηλεοπτικές παρουσίες στηνη ενημέρωση.

Η ίδια υπογράμμισε χαρακτηριστικά:

«Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τις συγκεκριμένες κυρίες αλλά θυμάμαι παρουσιάστρια να βγαίνει με ντεκολτέ ως εδώ και γυαλάδα απίστευτη».