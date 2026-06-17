Ο βραβευμένος τρεις φορές με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν φέρεται να ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει ταινία από την οπτική γωνία αστυνομικού που βρέθηκε αντιμέτωπος με την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου χθες Τρίτη.

Ο Σον Πεν θα αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου και τη σκηνοθεσία και θεωρείται πιθανό τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον ενσαρκώσει ο Μπράντλι Κούπερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξειδικευμένου ιστότοπου Deadline, που επισημαίνει πως δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ως προς αυτό ακόμη.

Τα γυρίσματα προβλέπεται να αρχίσουν στα μέσα του 2027, κατά την ίδια πηγή.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, εκπρόσωποι του κ. Πεν δεν έδωσαν συνέχεια αμέσως.

Την 6η Ιανουαρίου 2021 εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλοι λόγω των καταγγελιών περί εκλογικής νοθείας, προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου το Καπιτώλιο, τον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας, για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος ουδέποτε αναγνώρισε την εκλογική ήττα του– αποποιείται ως ακόμη και σήμερα κάθε ευθύνη για την αιματηρή επίθεση και χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες «αμερικανούς πατριώτες».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος απένειμε με εκτελεστικό διάταγμα προεδρική χάρη σε 1.250 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την επίθεση, μετέτρεψε τις ποινές άλλων 14 και διέταξε να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων ακόμη, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη ή στο στάδιο πριν από την απαγγελία ετυμηγορίας.

Γνωστός για την πολιτική στράτευσή του, ο Σον Πεν είχε συμμετάσχει στις δημόσιες ακροάσεις της επιτροπής του αμερικανικού κοινοβουλίου που είχε αναλάβει να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα.

Την εποχή, είχε φωτογραφηθεί μαζί με αστυνομικούς που είχαν προσπαθήσει να αποκρούσουν την επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του Μάικλ Φανόν.

Αυτός ο τελευταίος, που είχε καταθέσει στην επιτροπή, έγραψε βιβλίο για τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της επίθεσης — είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, πέρα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το Deadline σημείωσε πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να φανταστεί κανείς τον Μπράντλι Κούπερ να ενσαρκώνει τον Μάικλ Φανόν, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί πως αυτός θα είναι το θέμα της ταινίας.

Τα δικαιώματα της πιθανής ταινίας έχει αποκτήσει η Warner Bros, πάντα σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο. Το διάσημο στούντιο ωστόσο βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς του από τον όμιλο Paramount Skydance κι ο ιδιοκτήτης αυτού του τελευταίου, ο Ντέιβιντ Έλισον, θεωρείται αφοσιωμένος σύμμαχος του προέδρου Τραμπ.

Η WB ήταν η εταιρεία που παρήγαγε το φιλμ «Μια μάχη μετά την άλλη», που εξασφάλισε νωρίτερα φέτος Όσκαρ καλύτερης ταινίας και χάρισε επίσης στον Σον Πεν το τρίτο του Όσκαρ (β΄ ανδρικού ρόλου).