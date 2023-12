Ο Νίκος Βαμβακούλας, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ριάλιτι σόου του ΣΚΑΪ «I’ m a Celebrity Get Me Out of Here», αποκάλυψε πώς τα πέρασε στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και για τις επικές κόντρες του με τον Πάτρικ Ογκουνσότο.

«Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι, η μόνη δυσκολία ήταν με το φαγητό. Εκεί που ήμασταν στη ζούγκλα δεν είχαμε φαγητό. Εγώ έχασα οκτώ με εννέα κιλά μέσα στο παιχνίδι. Τρώγαμε ρύζι και φακές», είπε στην εκπομπή «Fay’s Time» με τη Φαίη Σκορδά.

«Δεν με στεναχώρησε κανείς από τους παίκτες. Είναι μέχρι να τους γνωρίσεις. Όλο αυτό ήταν ένα παιχνίδι. Κάνανε κάποια πράγματα που εγώ τα περίμενα και εγώ μπορεί να το έκανα στην πορεία. Όταν μπήκα δεν ήξερα κανέναν. Οι άλλοι ξέρανε, είχαν προσωπικές σχέσεις. Εμένα με ξέρανε, τέτοια φάτσα δεν την ξεχνάς. Αν ήταν 3-4 ποδοσφαιριστές δικοί μου, θα τους ψήφιζα. Τους είχα πει “όσο με ψηφίζετε τόσο θα επιστρέφω”», πρόσθεσε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, που έγραψε ιστορία στα ελληνικά γήπεδα, κι έπειτα αναφέρθηκε στις «μάχες» του με τον έτερο πρώην ποδοσφαιριστή του σόου, Πάτρικ Ογκουνσότο.

«Δεν παρεξηγηθήκαμε. Έτσι ήταν, έτσι έπρεπε να κάνουμε. Το φτιάξαμε οι δυο μας, γιατί δεν περνούσαν οι ώρες και δεν κάναμε τίποτα. Το στήσαμε οι δυο μας, επειδή βαριόμασταν…».

Η φάρσα στη Φαίη Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά, τώρα, εξεπλάγη με την προσωπικότητα του Νίκου Βαμβακούλα. «Σας είχα για σοβαρό άνθρωπο», του είπε, αφού εκείνος της έκανε φάρσα μπαίνοντας στο πλατό, καθώς μάλλον δεν γνώριζε πως ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει τρομερή αίσθηση του χιούμορ.

Συγκεκριμένα, καθώς πλησίαζε τον Νίκο Βαμβακούλα, πάνω στον πάγκο υπήρχε μια κατσαρίδα. Η Φαίη Σκορδά μόλις την είδε τρόμαξε και απομακρύνθηκε, με το πάνελ να «σκάει» στα γέλια με την αντίδρασή της.

«Δεν ξέρεις τον Βαμβακούλα καλά», της είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, την ώρα που ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άνοιγε ένα… περίεργο κουτί. Μέσα σε αυτό είχε ζωύφια, τα οποία άρχισε να τα πετάει στον πάγκο προς τους δημοσιογράφους της εκπομπής. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, τα έντομα ήταν ψεύτικα. «Έχει και ο γιος μου μια τέτοια», είπε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, εννοώντας την κατσαρίδα με τα ροδάκια.