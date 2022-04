Τι είναι το Πάσχα, εάν όχι η περίοδος μέσα στον χρόνο, στην οποία όλοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στα παραδοσιακά έθιμα, και να ευχαριστηθούν στιγμές χαράς και χαλάρωσης με την οικογένεια και τους φίλους τους. Άλλωστε, η εικόνα που σχηματίζεται στο μυαλό των περισσότερων όταν σκέφτονται τις ημέρες του Πάσχα είναι το πασχαλινό τραπέζι και όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα γύρω από αυτό, αναπολώντας στιγμές, γελώντας αλλά και απολαμβάνοντας όλες τις παραδοσιακές γεύσεις που έχει να προσφέρει ο τόπος μας. Γιατί η αλήθεια είναι πως χωρίς αυτές, το τραπέζι δεν είναι ολοκληρωμένο.

Εάν λοιπόν θέλουμε το τραπέζι μας να αποτελείται από τα πιο ποιοτικά προϊόντα στις πιο προσιτές τιμές, φέτος μπορούμε(!) να έχουμε όλα όσα θα κάνουν το πασχαλινό τραπέζι … ξεχωριστό.

1. Κρέας: O πρωταγωνιστής του Πάσχα

Όποιο κρέας και αν επιλέξουμε για το πασχαλινό τραπέζι μας, το σίγουρο είναι πως θα το βρούμε στην ΑΒ Βασιλόπουλος.

Από εκλεκτά ελληνικά αμνοερίφια, από τη Νάξο, τις βουνοπλαγιές του Ταϋγέτου, τη Λήμνο, τα οροπέδια της Ηπείρου και τις πλαγιές του Ψηλορείτη μέχρι κάθε είδους κρεατομεζέδες. Τι άλλο θα βρούμε στα κρεοπωλεία της ΑΒ; Κοκορέτσι, γαρδουμπάκια, αρνίσια έντερα, μπόλιες, γλυκάδια και πολλά ακόμη κρεατικά, τα οποία θα συμπληρώσουν το πασχαλινό εδεσματολόγιο. Κι όλα αυτά με την εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας της ΑΒ!

2. Τσουρέκι: Η παραδοσιακή λιχουδιά, που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Ποια γεύση καταφέρνει να παντρέψει την παράδοση, τις παιδικές αναμνήσεις και την αξεπέραστη γεύση καλύτερα από το τσουρέκι;

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το πασχαλινό τραπέζι (και όχι μόνο) θα «κοσμούν» τα μυρωδάτα πασχαλινά τσουρέκια ΑΒ με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη τα οποία θα βρούμε στην κλασική τους εκδοχή, με μαστίχα, αλλά και με λαχταριστές γεμίσεις όπωςπραλίνα φουντουκιού και καραμέλα dulce de leche. Άλλο ένα προϊόν που δεν γίνεται να λείπει από τη λίστα μας.

3. Σοκολατένια Αβγά: Η αγαπημένη πασχαλινή γεύση των μικρών μας φίλων

Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί να χαμογελάσει στο πασχαλινό τραπέζι; Προσφέροντας του ένα σοκολατένιο αβγό. Αυτή η αγαπημένη παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά και χαρίζει ευτυχία φέτος αποκτά ακόμα περισσότερο νόημα, αφού στην ΑΒ Βασιλόπουλος, με κάθε αγορά πασχαλινού αβγού ενισχύουμε με 0,30€, το έργο της ΕΛΕΠΑΠ ενώ η ΑΒ θα διπλασιάσει το ποσό που θα συγκεντρωθεί ενισχύοντας το έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

4. Κρασί: ίσως η αγαπημένη γεύση των μεγάλων μας φίλων

Τραπέζι χωρίς κρασί… δεν γίνεται. Για αυτό τον λόγο, η ΑΒ Βασιλόπουλος στην πάντα ενημερωμένη κάβα της, έχει συγκεντρώσει τις πιο αντιπροσωπευτικές προτάσεις από μια μεγάλη ποικιλία οινοπαραγωγικών χωρών. Μάλιστα με ένα απλό «κλικ», μπορούμε να βρεθούμε στην online κάβα της ΑΒ και να γεμίσουμε το καλάθι μας με τα καλύτερα κρασιά από ελληνικούς και ξένους αμπελώνες, αλλά και ιδιαίτερα ποτά, αγαπημένες μάρκες ούζου, ξεχωριστά αποστάγματα τσίπουρου, δροσιστικές μπύρες και αγαπημένες ετικέτες ελληνικών κρασιών. Κι όλα αυτά μπορούμε να τα αποκτήσουμε ακόμα πιο οικονομικά αφού και στο ΑΒ Eshop τρέχουν σούπερ προσφορές!

5. Προσιτές τιμές

Φέτος το Πάσχα θέλουμε να απολαύσουμε μοναδικές και…ποικίλες γεύσεις σε τιμές προσιτές. Και φυσικά η ΑΒ έχει και εδώ τη λύση!

Στο Έντυπο Προσφορών ΑΒ, που ισχύει από 14/4 έως 23/4, βρίσκουμε εκλεκτά, παραδοσιακά εδέσματα, σε μεγάλη ποικιλία, σε δυνατές προσφορές!.

Κι αν θέλουμε ακόμη πιο…ξεσηκωτικές προσφορές, μπορούμε να ανακαλύψουμε και τις Πασχαλινές TopHit προσφορές στο φυλλάδιο, στο site αλλά και το app της ΑΒ.

Κι αν πάλι, θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στην επόμενη 6ευρη επιταγή έκπτωσης; Ο πιο πιστός μας σύμμαχος για πόντους και προσφορές, ακόμη και για τα Πασχαλινά ψώνια παραμένει η κάρτα ΑΒ Plus! Με το νέο πασχαλινό φυλλάδιο πόντων, με τα 15 νέα κουπόνια AB Plus και το AB Plus & Play για περισσότερους από 400 πόντους, και φυσικά με τις «Έξυπνες Προσφορές μόνο για σένα» για αγαπημένα προϊόντα για τον καθένα μας, ξεχωριστά.

Και αν προτιμούμε να κάνουμε τα ψώνια μας online, η ΑΒ προσφέρει 200 πόντους με τη χρήση του κωδικού EASTEREGG. Ισχύει για αγορές άνω των 130€ από το AB Eshop και μόνο για την περίοδο 14-24/4.

6. Καλή διάθεση

Το μαγικό συστατικό το οποίο θα «δέσει» με τον καλύτερο τρόπο το πασχαλινό τραπέζι… είμαστε εμείς οι ίδιοι, η καλή μας διάθεση και το χαμόγελο μας.

Μετά από πολλές δυσκολίες που μας κράτησαν σε «απόσταση», φέτος μπορούμε να απολαύσουμε τις στιγμές του Πάσχα παρέα με φίλους, με την οικογένεια, με όσους αγαπάμε.