Μια νέα συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Cirque du Soleil Entertainment Group ανοίγει το δρόμο στον διάσημο οργανισμό να μεταφέρει μερικά από τα κορυφαία shows και τις βραβευμένες παραστάσεις του στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία των δύο μερών, μια σειρά από παραστάσεις του διάσημου group ψυχαγωγίας θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των νέων περιοδειών του Cirque du Soleil, The Illusionist, Now You See Me, Paw Patrol Live – Race to Rescue, Trolls Live!, και Blue Man Group World Tour. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία θα μπορεί σύντομα να φιλοξενήσει μια ολοκαίνουργια μόνιμη παράσταση του Cirque du Soleil, μοναδική στο Βασίλειο.

Η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης τα δύο μέρη να αναπτύξουν ένα σχέδιο για την ίδρυση μιας περιφερειακής εκπαιδευτικής ακαδημίας και γραφείων του Cirque du Soleil στη Σαουδική Αραβία. Με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που καθοδηγείται από τους καλύτερους στην κατηγορία, έμπειρους καλλιτέχνες, οι μαθητές και οι νέοι από όλο το Βασίλειο, αλλά και πέρα από αυτό, πχ από την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω διεθνών ανταλλαγών σε σχολές τσίρκου/performing arts και μόνιμων καλλιτεχνικών προγραμμάτων, επιπρόσθετα με την εργασία πάνω σε διεθνούς επιπέδου αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Το Cirque du Soleil Entertainement Group έχει πραγματοποιήσει έξι παραστάσεις στη Σαουδική Αραβία από το 2018, το τελευταίο από τα οποία ήταν το “Messi10” – μια παράσταση προς τιμή του διάσημου Αργεντινού ποδοσφαιριστή Lionel Messi – που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο κατά τη διάρκεια του Riyadh Season 2021.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Πρίγκιπα Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Υπουργό Πολιτισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, και τον κ. Gabriel de Alba, Co – Chairman του Διοικητικού Συμβουλίου του Cirque du Soleil Entertainment Group, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη.

Οι ζωντανές παραστάσεις στο Βασίλειο έχουν επεκταθεί ταχύτατα από την ίδρυση του Υπουργείου Πολιτισμού το 2018. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, πριν από την εξάπλωση της πανδημίας, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι παρακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις στο Βασίλειο.

Το περασμένο έτος, η Επιτροπή Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, μία από τις 11 τομεακές επιτροπές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε τη στρατηγική της για την προώθηση του κλάδου, με σχέδια για τη βελτίωση των υποδομών του, την προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη ανάπτυξη συνεργασιών. Η Επιτροπή στοχεύει να έχει 4.500 πτυχιούχους καλλιτέχνες και περισσότερους από 4.000 ειδικευμένους ασκούμενους έως το 2030.