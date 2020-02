Mediterranean College: 40η Τελετή Αποφοίτησης

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές Τελετές Αποφοίτησης της Τάξης του 2019 του Mediterranean College, του 1ου Πανεπιστημιακού Κολλεγίου στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Με θεματικό άξονα «Our Graduates Redefine Success!», η εκδήλωση της Αθήνας ήταν αφιερωμένη στους παλαιότερους απόφοιτους του Κολλεγίου, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα πρεσβευτών του, στην ελληνική και διεθνή επιστημονική σκηνή. Τον λόγο πήραν διακεκριμένοι επιχειρηματίες, επιστήμονες, άνθρωποι των τεχνών και μοιράστηκαν το δικό τους success story, για να εμπνεύσουν τους απόφοιτους της Τάξης του 2019 και, μέσα από τη δική τους επαγγελματική διαδρομή, να τους δώσουν το κίνητρο της επιτυχίας.

«Ήμουν και εγώ στη θέση σας πριν από αρκετά χρόνια και μάλιστα δύο φορές! Θέλω από τη θέση μου να σας δώσω την ακόλουθη συμβουλή: Όποιο πτυχίο και αν έχετε στην κατοχή σας, μη σταματήσετε να στέλνετε συνέχεια βιογραφικά και να διεκδικείτε την Ευκαιρία σας στην Επιτυχία και τη Διάκριση!». Με αυτή τη χαρακτηριστική δήλωση-παρότρυνση ο Σάκης Τανιμανίδης, Παρουσιαστής της Τελετής στην Αθήνα, απευθύνθηκε στους φετινούς απόφοιτους, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

«Σωστή εκπαίδευση, εργαστείτε σκληρά και έξυπνα, να έχετε αυτοπεποίθηση και να έχετε γύρω σας κόσμο που πιστεύει σε εσάς. Μη φοβάστε να κάνετε λάθη και να μάθετε από αυτά, πάρτε υπολογισμένα ρίσκα μία στο τόσο, και φτιάξτε ένα καλό επαγγελματικό δίκτυο …». Αυτά είναι τα βασικά «συστατικά» της επαγγελματικής επιτυχίας, τα οποία και ανέλυσε στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Key Note Speaker της Τελετής, Κωνσταντίνος Κουταλής, Manager Data Center IT Infrastructure, Google-Amsterdam, {Mediterranean College (MC) Alumnus, Class of 2002}.

Τη δική τους διαδρομή προς την επιτυχία μοιράστηκαν επιπλέον 4 παλαιότεροι απόφοιτοι του Κολλεγίου:

Ο Χρήστος Δασκαλάκης, Συγγραφέας, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών & του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (MC Alumnus, Class of 2008)

Συγγραφέας, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών & του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (MC Alumnus, Class of 2008) Ο Ιωάννης - Άγγελος Λιάτσος , HR Management Consultant, Co-Owner of Great Escape Alternative Entertainment – Ederlezi & Shareholder of Kastellorizo Group (MC Alumnus, Class of 2010)

, HR Management Consultant, Co-Owner of Great Escape Alternative Entertainment – Ederlezi & Shareholder of Kastellorizo Group (MC Alumnus, Class of 2010) Ο Σταμάτης Τσακλάνος , Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης της εταιρείας OPIS Group LTD και συνιδρυτής της εταιρείας PROS THESIS (MC Alumnus, Class of 2015)

, Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης της εταιρείας OPIS Group LTD και συνιδρυτής της εταιρείας PROS THESIS (MC Alumnus, Class of 2015) (Μέσω Skype σύνδεσης) Η Δρ. Θεοδώρα Μαχαίρα, Health Improvement Officer, North Yorkshire County Council, UK (MC Alumna, Class of 2011)



Ήθος, Πάθος, Όραμα, μα κυρίως Πίστη στην προσπάθεια και Επιμονή για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το κοινό συμπέρασμα των «επίσημων προσκεκλημένων» της εκδήλωσης!

«…Θα ήθελα να γνωρίζετε και να θυμάστε πάντα πως ανήκετε σε μια εκπαιδευτική οικογένεια που δημιουργεί ανθρώπους επιτυχημένους στη Ζωή. Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε βάλει εδώ και χρόνια με την ολιστική παιδεία και εσείς, οι απόφοιτοί μας, είστε η ζωντανή απόδειξη ότι το κερδίζουμε! Για τον λόγο αυτό και στη φετινή μεγάλη γιορτή της εκπαίδευσης, ο λόγος ανήκει σε εσάς!...». Με αυτή τη χαρακτηριστική δήλωση καλωσόρισε του απόφοιτους της Τάξης του 2019, ο Ιδρυτής & Επίτιμος Πρόεδρος του Mediterranean College, Καθηγητής & Συγγραφέας, κ. Σοφοκλής Ξυνής.

Επίσης, παρουσία του ιδίου και των μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου, απονεμήθηκαν τα πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s, Higher National Diplomas και τίτλοι επαγγελματικής εξειδίκευσης Professional/ Executive Diplomas στους συνολικά 454 απόφοιτους σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη. Οι Απόφοιτοι ήταν από τις σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Τουρισμού & Φιλοξενίας, Μηχανικών και Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού του Mediterranean College (MC) και του Mediterranean Professional Studies (MPS).

Οι νέοι απόφοιτοι θα είναι πλέον πτυχιούχοι, κορυφαίων πανεπιστημίων και κάτοχοι διπλωμάτων από φορείς πιστοποίησης παγκοσμίου φήμης, έχοντας αποκομίσει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων παρευρέθηκαν στις δύο εκδηλώσεις. Χαιρετισμό στους νέους απόφοιτους απηύθυναν: Ο Pro-Vice Chancellor / Dean, College of Art, Humanities & Education, του University of Derby, Professor Keith McLay στην Τελετή της Αθήνας, ο Chief Performance Officer του University of Derby, Russ Langley στην Τελετή της Θεσσαλονίκης και η Head of the Health Professions Department του Manchester Metropolitan University, Dr Julie Wright και στις δύο εκδηλώσεις.

Ακαδημαϊκές υποτροφίες απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες και ειδικές βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε καθηγητές και φοιτητές, που ξεχώρισαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Τιμητικές βραβεύσεις στην Αθήνα απονεμήθηκαν:

Στην Εθνική Ομάδα πόλο των Νέων Ανδρών, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο 20 ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κουβέιτ. Ως ελάχιστη αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεών τους στον Τομέα του Αθλητισμού, το Κολλέγιο τους προσέφερε Υποτροφίες Σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την τιμητική βράβευση έκανε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.

για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο 20 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κουβέιτ. Ως ελάχιστη αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεών τους στον Τομέα του Αθλητισμού, το Κολλέγιο τους προσέφερε Αξίζει να σημειωθεί ότι, την τιμητική βράβευση έκανε ο Στη Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College , («Significant Research Activity» Award ) , για την αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.

, για την αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια. Στην κα. Gail Thrippleton, International Partnerships Manager for the College of Business, Social Sciences & Law, University of Derby, για την πολύτιμη συνεισφορά της για την 10ετή επιτυχημένη & δημιουργική συνεργασία με το κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

«Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην αυγή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, έχει αξία η συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, η διασύνδεση με ιδρύματα εγνωσμένου κύρους, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους καθηγητές ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία και η προσωπική – ατομική περίπτωση του κάθε σπουδαστή…Όλα αυτά, το Mediterranean College τα έχει στην προμετωπίδα του… Πίσω από κάθε θεσμό, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο – πίσω από οτιδήποτε επιτυχημένο κρύβονται άνθρωποι με μεράκι, που αγαπούν αυτό που κάνουν και έχουν αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο». Χαιρετισμό στους νέους απόφοιτους της Τάξης του 2019 στη Θεσσαλονίκη απηύθυνε ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενθαρρύνοντας τους να «εισέλθουν στη νέα φάση της ζωής τους με αισιοδοξία».

Key Note Speaker στην 40η Τελετή Αποφοίτησης ήταν η κα. Μαρία Τσάκαλη, Επικεφαλής του Τομέα Εκπαίδευσης του British Council στην Ελλάδα, του γραφείου της Θεσσαλονίκης & Επίτιμη Πρόξενος της Βρετανίας στη Θεσσαλονίκη.

Την 40η επετειακή Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαίοι επαγγελματίες, εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι του Αθλητισμού.

MEDITERRANEAN COLLEGE

ΑΘΗΝΑ: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 2-4, 2310 287779 / 2310 547708

medcollege.edu.gr