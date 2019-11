Έλληνες στρατιώτες δίδαξαν σε Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές το Krav Maga

Έλληνες στρατιωτικοί δίδαξαν σε Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές, που συμμετείχαν στην άσκηση «Σιδηρούν Ξίφος» στο Κιλκίς, το Krav Maga.

Το γεγονός γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο twitter η ίδια η αμερικανική πρεσβεία, με φωτογραφικό υλικό.

.@USArmy paratroopers assigned to Bravo Company, 2nd Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade receive a class on Krav Maga from Greek experts during Exercise Iron Sword 19 in Kilkis, #Greece, Nov. 20, 2019. @DVIDSHub https://t.co/JxcvqwNQ3G pic.twitter.com/nXz4ukZXaG

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 22, 2019