Το Hard Rock Café Athens στηρίζει τον 11ο Greece Race For The Cure® και το «Άλμα Ζωής» για τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού

Κάθε χρόνο το Hard Rock Cafe Athens δίνει το παρών στη συνεχόμενη μάχη για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού, υποστηρίζοντας το όραμα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης το Hard Rock Cafe θα είναι για άλλη μια φορά ένα από τα κεντρικότερα, επίσημα σημεία εγγραφής για τον αγώνα «Greece Race for the Cure®» . Οι εγγραφές θα γίνονται στο Hard Rock Cafe Athens καθημερινά , από τις 10.00 π.μ έως τις 12.00π.μ, από τις 30 Αυγούστου έως και 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Greece Race for the Cure® πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και πραγματοποιείται εδώ και 11 χρόνια με στόχο την οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου «Άλμα Ζωής». Για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά ο αγώνας θα γίνει με την συμμαχία του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων). O 33ος Γύρος της Αθήνας του ΟΠΑΝΔΑ ενώνεται με το «Greece Race for the Cure®» σε μια διαδρομή 10km με chip χρονομέτρησης.

Ειδικά για αυτή τη χρονιά το HRC Athens αφιερώνει μια μοναδική μουσική βραδιά στο event, με ένα φοβερό live band event την τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, 30/08. Οι Demi και Yiorgos θα ροκάρουν στο HRC Athens, από τις 21.30μμ, δίνοντας το έναυσμα των εγγραφών για το φετινό αγώνα!

Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Hard Rock Cafe Athens στο: 2103245170 ή μέσω email: [email protected]