Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της ναυσιπλοΐας πραγματοποιήθηκε στο Ιόνιο, όπου εντοπίστηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο γερμανικό πολεμικό ναυάγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανοιχτά της Πρέβεζας.

Πρόκειται για την τορπιλάκατο LS 6 (Leichte Schnellboot 6) της Kriegsmarine, η οποία βρέθηκε σε βάθος 96 μέτρων, σχεδόν άθικτη στον βυθό, 83 χρόνια μετά τη βύθισή της. Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι το μοναδικό γνωστό σωζόμενο σκάφος αυτού του τύπου παγκοσμίως.

Η ανακάλυψη ήταν αποτέλεσμα πολυετούς ιστορικής και καταδυτικής έρευνας, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τα γερμανικά πολεμικά αρχεία σχετικά με το σημείο όπου χάθηκε το σκάφος τον Σεπτέμβριο του 1943.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Την ταυτοποίηση του ναυαγίου πραγματοποίησε η ομάδα AegeanTec, η οποία πραγματοποίησε τεχνική κατάδυση κλειστού κυκλώματος στο σημείο.

Οι δύτες εντόπισαν την τορπιλάκατο σχεδόν όρθια πάνω στον αμμώδη βυθό, με μεγάλο μέρος της κατασκευής της να παραμένει σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση, παρά τις οκτώ δεκαετίες που έχει περάσει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως περιγράφουν, όσο πλησίαζαν στο σημείο, η χαρακτηριστική σιλουέτα του μικρού πολεμικού σκάφους άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα από το σκοτάδι του βυθού, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν μπροστά τους ένα εύρημα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας.