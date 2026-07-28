Με χιλιάδες πιστούς να κατακλύζουν την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών, η Αθήνα έζησε το βράδυ της Δευτέρας μία από τις πιο εντυπωσιακές θρησκευτικές εκδηλώσεις των τελευταίων ετών. Οι γύρω δρόμοι γέμισαν από κόσμο που συμμετείχε με ευλάβεια στη μεγάλη λιτανευτική πομπή, στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Ακένωτον Ποτήριον».

Η φετινή πανήγυρη απέκτησε ξεχωριστή σημασία, καθώς στον ιστορικό ναό φιλοξενείται η Ιερά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικαλουμένης «Ακένωτον Ποτήριον» (των Εξαρτημένων η Απολύτρωσις), η οποία μεταφέρθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Η εικόνα θα παραμείνει προς προσκύνηση έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Παρουσία πολιτειακών και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, προσελκύοντας, εκτός από πλήθος πιστών, και εκπροσώπους της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό των φετινών εκδηλώσεων ήταν η αθρόα προσέλευση των πιστών. Ο ναός γέμισε ασφυκτικά, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά για ώρες σε μεγάλες ουρές, προκειμένου να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα, την ώρα που ο Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος χοροστατούσε στον Εσπερινό.

Εντυπωσιακή λιτάνευση στους δρόμους της Αθήνας

Μετά την ολοκλήρωση του μεθέορτου Εσπερινού, το βράδυ της Δευτέρας, ξεκίνησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Κατά την έξοδο από τον ναό, την εικόνα της Παναγίας «Ακένωτον Ποτήριον», την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και το Ιερό Λείψανο συνόδευσαν τιμητικά αγήματα του Στρατού Ξηράς και του Λιμενικού Σώματος.

Τη μουσική επένδυση της πομπής ανέλαβαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και η Μπάντα του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες παιάνιζαν εμβατήρια αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές και δημιουργώντας ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα στους δρόμους της ενορίας.

Η πομπή ακολούθησε τη διαδρομή μέσω των οδών Αλκιβιάδου, Πιπίνου, Μιχαήλ Βόδα, Αγίου Μελετίου, Αριστοτέλους και Κοδριγκτώνος, για να επιστρέψει στον Ιερό Ναό, υπό τους συνεχείς ήχους από το κωδωνοστάσιο.

Το μήνυμα του εφημερίου για την ενορία και την εικόνα

Κατά την ομιλία του, ο προϊστάμενος του ναού, Αρχιμανδρίτης π. Νικόλας Κατσαφαρόπουλος, στάθηκε στη σημασία της παρουσίας της Ιεράς Εικόνας στην Αθήνα, αλλά και στη διαχρονική αξία της λιτάνευσης των ιερών εικόνων και των λειψάνων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιστορία της ενορίας, επισημαίνοντας ότι ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο ιστορικές συνοικίες της Αθήνας. Όπως ανέφερε, το 1978 η ενορία αριθμούσε περίπου 200.000 κατοίκους. Αν και με τα χρόνια οι αριθμοί αυτοί μειώθηκαν, οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να διατηρούν τον δεσμό τους με τον ναό, επιστρέφοντας για να προσκυνήσουν, να εκφράσουν την πίστη τους και να αντλήσουν δύναμη και ελπίδα.

Η ιστορία της εικόνας «Ακένωτον Ποτήριον»

Ο π. Νικόλαος παρουσίασε και την ιστορική διαδρομή της εικόνας, εξηγώντας ότι οι απαρχές της βρίσκονται στη Ρωσία του 1878, όπου συνδέθηκε με το θαύμα της θεραπείας ενός στρατιώτη από τον αλκοολισμό, έπειτα από υπόδειξη του Οσίου Βαρλαάμ.

Όπως ανέφερε, το πρωτότυπο ιερό κειμήλιο χάθηκε και καταστράφηκε από το άθεο καθεστώς κατά την Κομμουνιστική Επανάσταση του 1917, όταν η Μονή στο Σερπούχοβ μετατράπηκε σε εργοστάσιο. Ωστόσο, η τιμή προς την Παναγία δεν έπαψε ποτέ. Με βάση το διασωθέν αρχικό σχέδιο, η εικόνα αγιογραφήθηκε εκ νέου και σήμερα θεωρείται ανεκτίμητος πνευματικός θησαυρός, καθώς έχει συνδεθεί με τη στήριξη και την απολύτρωση ανθρώπων που παλεύουν με εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, το τσιγάρο και κάθε μορφής πάθη.

Η ιστορία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά μνημεία της χώρας, με την ιστορία της ανέγερσής του να εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες.

Η θεμελίωση του πρώτου, μικρότερου ναού πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1910 από τον βασιλιά Γεώργιο Α΄. Κατά τη δεκαετία του 1920 άρχισε η κατασκευή του νέου μεγάλου ναού, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ιωάννη Παπαδάκη. Μέχρι το 1930 είχε ολοκληρωθεί ο εντυπωσιακός τρούλος, όμως η κατασκευή της υπόγειας σήραγγας του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) οδήγησε στην κατεδάφιση του αρχικού ναού και στη δημιουργία προσωρινού χώρου λατρείας κάτω από τον τρούλο. Την ίδια περίοδο τα σχέδια του ναού αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Νομικό.

Το 1951 κατεδαφίστηκε και ο προσωρινός ναός, ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωση της ανωδομής του σημερινού κτιρίου. Παρότι οι εργασίες καθυστέρησαν για αρκετά χρόνια, στις 19 Μαρτίου 1967 παραδόθηκε προς χρήση το υπόγειο του ναού, όπου άρχισαν να τελούνται οι Θείες Λειτουργίες και τα μυστήρια.

Η ολοκλήρωση του ναού και η επίσημη παράδοσή του στους πιστούς πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαΐου 1982. Δύο χρόνια αργότερα, το 1984, ξεκίνησε η αγιογράφησή του από τον διακεκριμένο αγιογράφο Γιάννη Καρούζο, ένα έργο που ολοκληρώθηκε το 2007.

Σήμερα, ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ιερό ναό της Ελλάδας, μετά τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα και πιο επιβλητικά εκκλησιαστικά οικοδομήματα των Βαλκανίων.