Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζει την αξία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ανθρώπων της και γύρω από θέματα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό και σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο digital περιβάλλον, έχει δημιουργήσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα“Living Data”.

Το πρόγραμμα για την ασφάλεια των πληροφοριών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από την εταιρική συμπεριφορά έως και πρακτικές συμβουλές για την προσωπική ζωή. Βασίζεται σε 4 πυλώνες ενδιαφέροντος -Customer Care, Brilliant Basics, Check before you Trust, Innovate for the Future- και συνεχώς ανανεώνεται για να προσαρμοστεί στα δεδομένα της αγοράς και του κλάδου, με έναν τρόπο προσιτό, ενδιαφέρον και ευχάριστο, για κάθε εργαζόμενο στην ΑΒ.

Αυτή η φροντίδα για συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, καθώς και η δημιουργία του καινοτόμου και πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος “Living Data” αναγνωρίστηκαν με δύο βραβεία στα φετινά Cyber Security Awards.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε για το πρόγραμμα “Living Data”:

Gold Βραβείο στην κατηγορία Cyber Awareness

στην κατηγορία Bronze Βραβείο στην κατηγορία Retail

Πρόκειται για δύο σημαντικές Cyber βραβεύσεις για το πρόγραμμα “Living Data” και την «ασφάλεια της πληροφορίας» ως μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων της ΑΒ στην «εργασία», στο «σπίτι» ή εν «κινήσει». Για την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των ανθρώπων της. Για μια πιο ασφαλή και αειφόρο κοινωνία.

