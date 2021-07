Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών (ΔΟΣΕ) και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο κ. Σμυρλής, μιλώντας στo πλαίσιο του Συνεδρίου του «The Economist» με τίτλο: «25th Roundtable with the Government of Greece-From social distancing to social solidarity» τόνισε ότι η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να εισέλθει σε περίοδο ανάπτυξης.

Επισήμανε, ακόμα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,4%, -μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση- και οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20%.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣΕ στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που στοχεύει, όπως είπε, σε μία Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και φιλική προς τους επενδυτές, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση της στις παγκόσμιες αγορές. Χάρη σε αυτό, όπως ανέφερε, παρατηρείται πλέον έντονο ενδιαφέρον επενδυτών σε μια σειρά τομέων όπως η Ενέργεια, τα Ακίνητα, η Τεχνολογία, με πρόσφατες επενδυτικές συμφωνίες όπως με τη Microsoft, την Pfizer κ.α.

Αναφερόμενος τέλος στους Οργανισμούς Προώθησης Επενδύσεων ανά τον κόσμο, οι οποίοι στοχεύουν στην αύξηση των εισροών μέσω των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), ο κ. Σμυρλής έδωσε έμφαση στο σημαντικό ρόλο της Enterprise Greece, τον αρμόδιο εθνικό φορέα του υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με σκοπό την προβολή της χώρας ως σημαντικού στρατηγικού εταίρου παγκοσμίως.