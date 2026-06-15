Η Eurobank, σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 10.06.2026 – 12.06.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.657.727 μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €3,9532 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.553.382,61.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 10.06.2026 649.854 2.532.389,43 € 3,8969 € 3,9380 € 3,8710 € 11.06.2026 609.073 2.392.986,61 € 3,9289 € 3,9500 € 3,8900 € 12.06.2026 398.800 1.628.006,57 € 4,0823 € 4,1200 € 3,9940 € Σύνολο 1.657.727 6.553.382,61

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.