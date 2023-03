Στα σκαριά είναι το νέο τραγούδι της Κάιλι Μινόγκ και η τραγουδίστρια δίνει μία «γεύση» του στους θαυμαστές της μέσω δημοσίευσής της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον Ολλανδό DJ Όλιβερ Χέλντενς (Oliver Heldens) και δημιούργησαν το «10 Out of 10».

«Tύμπανα παρακαλώ… το νέο μου τραγούδι ”10 out of 10”, με τον Όλιβερ Χέλντενς έρχεται στις 5 Απριλίου» έγραψε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ μοιράστηκε ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι. «Ανυπομονώ να το ακούσετε» επεσήμανε.

Από την πλευρά του ο Όλιβερ Χέλντενς δήλωσε ότι «η συνεργασία με την Kάιλι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, και ανυπομονώ να ακούσετε όλοι αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι είναι 10/10!».

Σε μια καριέρα που μετράει πάνω από τρεις δεκαετίες στον χώρο του θεάματος η δημοφιλής τραγουδίστρια της ποπ σκηνής έχει πουλήσει περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της άλμπουμ.

To «10 Out of 10», όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων θα κυκλοφορήσει στις 5 Απριλίου.