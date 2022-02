Ο αγαπημένος ηθοποιός Μπρους Γουίλις φαίνεται ότι «άρεσε» τόσο πολύ στην κριτική επιτροπή των «Razzies», που βγάζουν τις υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα κάθε χρονιά, που του έφτιαξαν μία ολόδική του κατηγορία. Έτσι ο πασίγνωστος ηθοποιός του Χόλιγουντ στα Χρυσά Βατόμουρα 2022, θα έχει μια ξεχωριστή κατηγορία για τις ερμηνείες του στις 8 ταινίες που πρωταγωνίστησε μέσα στο 2021.

Η συγκεκριμένη πρωτιά είναι και η μοναδική στην καριέρα του ηθοποιού που έχει παίξει μεταξύ άλλων σε ταινίες όπως «Die Hard» (Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει), «Αρμαγεδδών», «Έκτη Αίσθηση», «Pulp Fiction». Τα γνωστά και ως «αντί-Όσκαρ» που βραβεύουν τις χειρότερες ερμηνείες του έτους που πέρασε στον κινηματογράφο φαίνεται ότι είχαν μία μεγάλη αγάπη στον Γουίλις.

Όπερ και εγένετο λοιπόν «Χειρότερη Ερμηνεία από τον Μπρους Γουίλις σε Ταινία του 2021». Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι ρόλοι του στις ταινίες American Siege, Apex, Cosmic Sin, Dreadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death και Survive The Game.

Ο Μπρους Γουίλις δεν είναι το μόνο μεγάλο όνομα των Χρυσών Βατόμουρων 2022. Φαβορί είναι το μιούζικαλ του Netflix «Diana» με 9 υποψηφιότητες ενώ παράλληλα υποψήφιοι είναι και οι Μπεν Άφλεκ για το «The Last Duel», ο Τζάρεντ Λέτο για το «House of Gucci», η Έιμι Άνταμς για το «The Woman in the Window» αλλά και ο Μαρκ Γουόλμπεργκ για το «Infinite».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία

Χειρότερη Ταινία

Diana

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Χρυσό Βατόμουρο Α΄ ανδρικού

Scott Eastwood (Dangerous)

Roe Hartrampf (Diana)

LeBron James (Space Jam: A New Legacy)

Ben Platt (Dear Evan Hansen)

Mark Wahlberg (Infinite)

Χρυσό Βατόμουρο Α΄ γυναικείου

Amy Adams (The Woman in the Window)

Jeanna de Waal (Diana)

Megan Fox (Midnight In The Switchgrass)

Taryn Manning (Karen)

Ruby Rose (Vanquish)

Χρυσό Βατόμουρο Β’ ανδρικού

Ben Affleck (The Last Duel)

Nick Cannon (The Misfits)

Mel Gibson (Dangerous)

Gareth Keegan (Diana)

Jared Leto (House of Gucci)

Χρυσό Βατόμουρο Β΄ γυναικείου

Amy Adams (Dear Evan Hansen)

Sophie Cookson (Infinite)

Erin Davie (Diana)

Judy Kaye (Diana)

Taryn Manning (Every Last One of Them)

Χειρότερη ερμηνεία του Μπρους Γουίλις σε φιλμ το 2021

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight In The Switchgrass

Out Of Death

Survive The Game

Χειρότερο ζευγάρι

Any Klutzy Cast Member & Any Lamely Lyricized (or Choreographed) Musical Number (Diana)

LeBron James & Any Warner Cartoon Character (or Time-Warner Product) He Dribbles on (Space Jam: A New Legacy)

Jared Leto & EITHER His 17-Pound Latex Face, His Geeky Clothes or His Ridiculous Accent (House Of Gucci)

Ben Platt & Any Other Character Who Acts Like Platt Singing 24-7 is Normal (Dear Evan Hansen)

Tom & Jerry (aka Itchy & Scratchy) (Tom & Jerry The Movie)

Χειρότερος σκηνοθέτης

Stephen Chbosky (Dear Evan Hansen)

Coke Daniels (Karen)

Renny Harlin (The Misfits)

Joe Wright (The Woman In The Window)

Christopher Ashley (Diana)

Χειρότερο ριμέικ, ή σίκουελ

Karen (Inadvertent Remake of Cruella deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (Rap remake of Oliver Twist)

The Woman In The Window (Rip-Off of Rear Window)



Χειρότερο Σενάριο