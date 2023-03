Τα μυθιστορήματα της επονομαζόμενης «βασίλισσας του εγκλήματος», Άγκαθα Κρίστι, υπόκεινται σε αλλαγές για λόγους πολιτικής ορθότητας. Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, ο εκδοτικός οίκος HarperCollins επιμελήθηκε εκ νέου κάποιες ψηφιακές εκδόσεις, μεταξύ αυτών και των Ηρακλή Πουαρό και Μις Μαρπλ, διορθώνοντας κείμενα ή αφαιρώντας εξ’ ολοκλήρου άλλα, ώστε να εξαφανίσει αναφορές και εκφράσεις που μπορούν να αποδειχτούν προσβλητικές στο σύγχρονο κοινό.

Ειδικότερα, οι αλλαγές αυτές αφορούν τις ψηφιακές εκδοχές των νέων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν μετά το 2020 και παρεμβαίνουν σε περιγραφές ή αναφορές σε εθνικότητα ή φυλή που μπορούν να εκληφθούν ως προσβλητικές, ιδίως σε περιπτώσεις χαρακτήρων που συναντούν οι πρωταγωνιστές της Αγκάθα Κρίστι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι τροποποιήσεις στα βιβλία που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1920 – 1976 (χρονιά θανάτου της Κρίστι) αφορούν αλλαγές στους εσωτερικούς μονολόγους των αφηγητών. Για παράδειγμα, στο πρώτο μυθιστόρημα της Κρίστι «Η μυστηριώδης υπόθεση Στάιλς» (The Mysterious Affair at Styles), ο Πουαρό περιγράφει έναν άλλο χαρακτήρα ως «εβραίο, φυσικά», αναφορά που έχει αφαιρεθεί στη νέα έκδοση.

Στο ίδιο βιβλίο, μια γυναίκα που περιγράφεται ως «τσιγγάνα» αλλάζει σε «νεαρή γυναίκα», ενώ έχουν αφαιρεθεί όλες οι αναφορές σε Ρομά από το κείμενο.

Στην αναθεωρημένη εκδοχή της συλλογής διηγημάτων Miss Marple’s Final Cases and Two Other Stories, η λέξη native (ιθαγενής) μετατρέπεται σε local (ντόπιος).

Σε κείμενο όπου υπηρέτης περιγράφεται ως «μαύρος και χαμογελαστός», πλέον ο χαρακτήρας αναφέρεται μόνο πως γνέφει, χωρίς ειδική μνεία στη φυλή του. Και στο μυθιστόρημα του 1937 «Έγκλημα στο Νείλο», οι αναφορές σε «Νούβιους» (σ.σ Nubian people, λαός που κατοικούσε σε περιοχή κατά μήκος του Νείλου) έχουν αφαιρεθεί.

Η λέξη nigger (νέγρος) έχει αφαιρεθεί στις αναθεωρημένες εκδόσεις τόσο στην πρόζα της Κρίστι όσο και στους διαλόγους των χαρακτήρων της.

Στη νέα έκδοση του μυθιστορήματος του 1964 «Το σπίτι με τους ιβίσκους» (A Caribbean Mystery), μία σκέψη της Μις Μαρπλ πως ένας χαμογελαστός υπάλληλος ξενοδοχείου από τη δυτική Ινδία «έχει τόσο όμορφα λευκά δόντια» έχει απαλειφθεί, όπως ακριβώς και ανάλογες αναφορές.

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί προσφάτως και διχάσει το αναγνωστικό κοινό ανάλογες διορθώσεις σε βιβλία του Ρόαλντ Νταλ, συγγραφέα μεταξύ άλλων των «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας», «Ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας» και «Ματίλντα», και παλιότερα του Ίαν Φλέμινγκ, «πατέρα» του μυθιστορηματικού Τζέιμς Μποντ.