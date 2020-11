Μπάιντεν: «Ηρθε η ώρα να αφήσουμε τον θυμό και τη σκληρή ρητορική πίσω μας και να ενωθούμε ως έθνος»

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως αισθάνεται τιμή που οι Αμερικανοί τον επέλεξαν ως πρόεδρό τους και είπε πως τώρα είναι καιρός να επουλωθεί ο διχασμός που άφησε η προεκλογική εκστρατεία και η χώρα να ενωθεί.

«Αισθάνομαι τιμή και ταπείνωση για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο αμερικανικός λαός σε εμένα και στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Απέναντι σε πρωτόγνωρα εμπόδια, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισαν», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020