Καμπάνια για τη σίτιση παιδιών που πλήττονται λόγω κορονοϊού στις ΗΠΑ

Η κοινότητα της υψηλής κοσμηματοποιίας στις ΗΠΑ ενώνει τις δυνάμεις της για την online καμπάνια, #Linked με στόχο την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών νεαρών Αμερικανών που πλήττονται από το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Περίπου 22 εκατομμύρια παιδιά χαμηλού εισοδήματος από κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα εξαρτώνται από τα δωρεάν και μειωμένων τιμών γεύματα που λαμβάνουν στο σχολείο» σύμφωνα με τον «Share The Force», μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ουάσινγκτον, που υλοποιεί δράσεις για την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας στον κόσμο.

Η οργάνωση υλοποιεί το «No Kid Hungry», πρόγραμμα σε όλη τη χώρα επικεντρωμένο στη σίτιση των παιδιών που έχουν ανάγκη και υποστηρίζει επί του παρόντος το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ στην παροχή «ευελιξίας στον τρόπο πρόσβασης των παιδιών στα γεύματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και έχει απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να διασφαλιστεί ότι από το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Σίτισης επωφελούνται ευάλωτες οικογένειες».

Περισσότεροι από 40 σχεδιαστές κοσμημάτων από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, μεταξύ άλλων Alison Lou, Irene Neuwirth, Ana Khouri, Jenna Blake, Deborah Pagani, Jacquie Aiche, σύμφωνα με το wwd συμμετέχουν στην καμπάνια για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, προσφέροντας μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις τους.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες προσφέρουν τις πλήρεις συλλογές τους στο πλαίσιο της προσπάθειας που διαδίδεται μέσω των social media με το hashtag #Linked και την ετικέτα @nokidhungry.

We’re providing $1 million in grants immediately—phase 1 of a multi-million dollar effort—to schools working to feed kids during the #COVID19 outbreak. If you know an educator or community leader who needs funding, share our emergency grant form with them: https://t.co/p72NbDHjFx pic.twitter.com/BzUVfIKstS

— No Kid Hungry (@nokidhungry) March 18, 2020