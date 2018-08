Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο στόχαστρο του εριστικού συμβούλου του Ερντογάν 

Σε μια περίοδο που η Τουρκία φαινομενικά κάνει άνοιγμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντισταθμίσει την κόντρα της με τις ΗΠΑ, ένας από τους σημαντικούς συμβούλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «ξαναχτυπά».

Πρόκειται για την γνωστό από τις ακραίες κατά καιρούς δηλώσεις του, Γιγκίτ Μπουλούτ, που σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του αυτοεξόριστου Τούρκου δημοσιογράφου, Αμπντουλάχ Μποζκιούρτ, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή -δήλωσε μεταξύ άλλων- πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χαμένος (loser) και δεν υπάρχει θέση για αυτήν στη νέα τάξη πραγμάτων, δεν είναι παίκτης στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, μην ασχολείστε να μάθετε ιταλικά ή γαλλικά».

The European Union is a loser and there is no place for the EU in new world order, it is not an actor in world politics, don't bother learning Italian or French, says #Turkey president #Erdogan's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/JPExXfqxXk

