Το πράσινο φως σε έναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο νόμο, που δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία να πραγματοποιεί εφόδους σε κατοικίες μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, άναψε το κοινοβούλιο του Βελγίου. Η νέα νομοθετική ρύθμιση αφορά όσους έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν σε αυτήν, αγνοώντας τις σχετικές αποφάσεις των αρχών.

Η έγκριση του μέτρου αποτελεί μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής που προωθεί η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, με βασικούς στόχους τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και την εντατικοποίηση των απελάσεων όσων δεν έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα νόμιμης παραμονής στο Βέλγιο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και από νομικούς. Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα εισόδου της αστυνομίας σε ιδιωτικές κατοικίες με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.

Οι αντιδράσεις αποτυπώθηκαν και στους δρόμους των βελγικών πόλεων. Το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου 3.000 διαδηλωτές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα περικυκλώνοντας το Δικαστικό Μέγαρο των Βρυξελλών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη νομοθετική πρωτοβουλία. Παράλληλα, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερες από 50 συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση που διήρκεσε όλη τη νύχτα, με την πλειοψηφία των βουλευτών να υπερψηφίζει τον νόμο περίπου στις 5 το πρωί, τοπική ώρα.

Το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης είναι συγκεκριμένο και αφορά πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου στο Βέλγιο έχουν απορριφθεί, τα οποία δεν έχουν υπακούσει στις εντολές αποχώρησης από τη χώρα και παράλληλα αξιολογούνται από τις αρχές ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Η πραγματοποίηση των ερευνών δεν θα είναι ανεξέλεγκτη, καθώς θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση από ανακριτή. Επιπλέον, οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα μπορούν να διεξάγονται αποκλειστικά μεταξύ 5 π.μ. και 9 π.μ., ενώ υποχρεωτική θα είναι και η παρουσία στελεχών της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Πριν από την ψηφοφορία, η Διεθνής Αμνηστία είχε απευθύνει έκκληση στους Βέλγους βουλευτές να απορρίψουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Η οργάνωση προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του νόμου δεν θα περιοριστούν μόνο στους μετανάστες χωρίς έγγραφα, αλλά θα μπορούσαν να επηρεάσουν και όσους τους προσφέρουν βοήθεια.

Από την πλευρά της, η βελγική κυβέρνηση υπεραμύνθηκε της απόφασής της, παρουσιάζοντας τη νέα δυνατότητα ως αναγκαίο εργαλείο για την εφαρμογή των αποφάσεων απέλασης σε βάρος ατόμων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη ή απειλή για την εθνική ασφάλεια.