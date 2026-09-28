Μόλις πέντε εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία επιχειρούν να ενισχύσουν το πολιτικό τους αποτύπωμα, προωθώντας μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που μπορούν να παρουσιαστούν στους ψηφοφόρους ως απτά αποτελέσματα της θητείας τους.

Η πλειοψηφία του GOP στη Γερουσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκλογική μάχη που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολο σενάριο: την πιθανότητα απώλειας του ελέγχου του σώματος.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τους Δημοκρατικούς ανταγωνιστικούς ακόμη και σε πολιτείες που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με σημαντική διαφορά το 2024, οι Ρεπουμπλικάνοι επιχειρούν να μετατρέψουν τις τελευταίες ημέρες πριν από την κάλπη σε ευκαιρία προβολής νομοθετικών επιτυχιών.

Η Γερουσία παραμένει στην Ουάσινγκτον αντί για προεκλογική εκστρατεία

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα), αποφάσισε να μην διακόψει πρόωρα τις εργασίες του σώματος ώστε οι γερουσιαστές να επιστρέψουν στις πολιτείες τους για προεκλογική δραστηριότητα.

Αντίθετα, επέλεξε να κρατήσει τη Γερουσία σε λειτουργία, με στόχο να ενισχύσει τον απολογισμό της πλειοψηφίας πριν από την ημέρα των εκλογών.

Η εβδομάδα αυτή είναι η τελευταία κατά την οποία η Γερουσία έχει προγραμματισμένες συνεδριάσεις πριν από την κάλπη.

Ο Θουν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους Δημοκρατικούς ότι μπλοκάρουν πρωτοβουλίες των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται περισσότερο να στερήσει από το GOP πολιτικές νίκες παρά να προωθήσει λύσεις.

Στο επίκεντρο οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και η τεχνητή νοημοσύνη

Το σημαντικότερο νομοσχέδιο που αναμένεται να εξετάσει η Γερουσία αφορά το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο συνδέεται εν μέρει με την έκρηξη κατασκευής νέων data centers.

Τα τεράστια κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλο μέρος της ψηφιακής οικονομίας καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ, η αύξηση της ζήτησης έχει προκαλέσει ανησυχίες για την πίεση στα δίκτυα και το κόστος για τα νοικοκυριά.

Το νομοσχέδιο προωθεί ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο Τζον Χάστεντ, ο οποίος βρίσκεται σε μία από τις πιο δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις για το κόμμα του.

Ο Χάστεντ υποστηρίζει ότι η πρότασή του θα βοηθήσει στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και θα δείξει στους πολίτες ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ακρίβειας.

«Αν οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία θέλουν να είναι το μοναδικό εμπόδιο στην ψήφιση, τότε ντροπή τους», δήλωσε ο Χάστεντ, κατηγορώντας την άλλη πλευρά ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την οικονομική πίεση των οικογενειών.

Η μάχη στο Οχάιο και ο Σέρροντ Μπράουν

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ο Χάστεντ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον πρώην Δημοκρατικό γερουσιαστή Σέρροντ Μπράουν.

Ο Μπράουν έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε διαφημιστική εκστρατεία κατά του Χάστεντ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του για τα data centers ευθύνεται για την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού.

Η Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή Γερουσίας έχει αναγνωρίσει ότι το ζήτημα αποτελεί πρόβλημα για τον Χάστεντ, χαρακτηρίζοντας τα data centers «βάρος» στην προεκλογική του εκστρατεία.

Δημοσκόπηση του Bowling Green State University/YouGov έδειξε ότι το 69% των πιθανών ψηφοφόρων στο Οχάιο θεωρεί πως τα data centers έχουν κυρίως αρνητική επίδραση στο κόστος ενέργειας των νοικοκυριών.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου

Παρά τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών, το νομοσχέδιο δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα περάσει.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων το έχει ήδη εγκρίνει με μεγάλη πλειοψηφία, όμως ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μάρτιν Χάινριχ από το Νέο Μεξικό μπλόκαρε την προσπάθεια γρήγορης ψήφισής του στη Γερουσία.

Ο Χάινριχ υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν πηγαίνει αρκετά μακριά και προτείνει διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες που λειτουργούν data centers θα πρέπει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «απάτη», υποστηρίζοντας ότι είναι εθελοντικό και δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να αλλάξουν πρακτικές.

Η ακρίβεια γίνεται κεντρικό θέμα της εκστρατείας

Πέρα από τα data centers, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν για σειρά μέτρων που σχετίζονται με το κόστος ζωής.

Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, η οποία διεκδικεί έκτη θητεία σε μια πολιτεία με ισχυρή παρουσία Δημοκρατικών, ζητά να προωθηθεί διακομματικό νομοσχέδιο που θα περιορίζει την τιμή της ινσουλίνης στα 35 δολάρια.

Ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν από την Αλάσκα προσπάθησε επίσης να περάσει νομοθεσία για την προστασία του σολομού στην πολιτεία του, όμως η πρωτοβουλία μπλοκαρίστηκε από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Εντ Μάρκι.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι έχει ζητήσει η πλειοψηφία να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε μέτρα που αφορούν τα οικονομικά προβλήματα των εργαζομένων.

«Αν δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο τι κάνουμε εδώ», δήλωσε.

Αντιπαράθεση και για τον αθλητισμό των πανεπιστημίων

Παράλληλα, η Γερουσία έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο σε νομοσχέδιο των γερουσιαστών Τεντ Κρουζ (Τέξας) και Μαρία Κάντγουελ (Ουάσινγκτον) για την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των πανεπιστημιακών αθλημάτων.

Ο Κρουζ υποστηρίζει ότι πρόκειται για απαραίτητη μεταρρύθμιση ενός αμερικανικού θεσμού που αγαπούν εκατομμύρια πολίτες.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν ενστάσεις ότι το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους ψηφοφόρους λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι διερωτήθηκε γιατί η Γερουσία ασχολείται με το κολεγιακό αθλητισμό ενώ οι πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές καυσίμων, πληθωριστικές πιέσεις και το βάρος του δημόσιου χρέους.

Η μάχη για την τελευταία εικόνα πριν τις κάλπες

Οι Ρεπουμπλικάνοι εξακολουθούν να προβάλλουν ως βασικό προεκλογικό τους επιχείρημα το μεγάλο φορολογικό και οικονομικό νομοσχέδιο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, το οποίο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων για φιλοδωρήματα και υπερωρίες.

Ωστόσο, αρκετά στελέχη του κόμματος θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερες κινήσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ψηφοφόρων.

Την ίδια στιγμή, η Δημοκρατική ηγεσία υποστηρίζει ότι οι αλλαγές μεγάλης κλίμακας δεν πρέπει να γίνονται βιαστικά για προεκλογικούς λόγους.

Η γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαουζ και ο Χάινριχ, που ηγούνται των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση στις αδειοδοτήσεις ενεργειακών έργων, δήλωσαν ότι η ποιότητα της νομοθεσίας πρέπει να έχει μεγαλύτερη σημασία από τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα.

Καθώς πλησιάζει η κάλπη, η Γερουσία μετατρέπεται σε ένα ακόμη πεδίο της πολιτικής μάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες: όχι μόνο για το ποιος θα ελέγχει το νομοθετικό σώμα, αλλά και για το ποιο κόμμα θα καταφέρει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι έχει απαντήσεις στο μεγαλύτερο ζήτημα της στιγμής — το κόστος ζωής.