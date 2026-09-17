Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram ευχήθηκε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στη μεγαλύτερη κόρη της, Σοφία, η οποία έχει σήμερα την ονομαστική της γιορτή.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δημοσίευσε μια καλοκαιρινή φωτογραφία της κόρης της, τραβηγμένη σε παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Στη φωτογραφία, η Σοφία Μητσοτάκη ποζάρει χαμογελαστή, με το φόντο να «ντύνεται» από τα χρώματα του δειλινού. Η εικόνα συνοδεύτηκε από ένα προσωπικό και ιδιαίτερα ζεστό μήνυμα της μητέρας της.

«Χρόνια Πολλά Fosaki μου. Είμαι πολύ περήφανη για εσένα. Love you to the moon and back», έγραψε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, καθώς η οικογένεια Μητσοτάκη κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή και τις οικογενειακές στιγμές που μοιράζεται δημόσια.

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας Μητσοτάκη

Η Σοφία Μητσοτάκη είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Τον περασμένο Ιούνιο συμπλήρωσε τα 29 της χρόνια. Ακολουθούν τα δύο μικρότερα αδέλφια της, ο Κωνσταντίνος και η Δάφνη.

Με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη επέλεξε να δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο με έντονα καλοκαιρινό χαρακτήρα, συνοδεύοντάς το με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσωπική ευχή.

Το μήνυμα «Love you to the moon and back», που σημαίνει «Σε αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», αποτυπώνει τον οικογενειακό και τρυφερό τόνο της ανάρτησης.