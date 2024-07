Τα Tsakiris Chips της Coca-Cola Τρία Έψιλον, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τα αγαπημένα Tsakiris Sticks με αλάτι, σε νέα συσκευασία Cup. Η καινοτόμα αυτή πρόταση συσκευασίας έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό των 70 χρόνων δυναμικής παρουσίας της μάρκας που έφερε την κατηγορία των chips στην Ελλάδα. Aπό το 1954 μέχρι και σήμερα τα Tsakiris Chips παραμένουν «Αυθεντικά δικά μας» για να κάνουν την κάθε μας στιγμή πιο «νόστιμη», πιο έντονη και πιο διασκεδαστική.

Η εταιρεία προχώρησε συνολικά σε σημαντικές επενδύσεις ύψους €0,4 εκατ. για την έρευνα και ανάπτυξη του νέου προϊόντος, καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Tsakiris Chips στην Αταλάντη. Έτσι, δημιουργήθηκε μια φρέσκια και πρακτική συσκευασία που επιτρέπει την απόλαυση των Tsakiris Sticks on the go σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις κατανάλωσης, αναδεικνύοντας την εξαιρετική γεύση και τη σταθερά υψηλή ποιότητά τους.

Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον η κατηγορία των snacks είναι πολύ δυναμική και χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση για κάτι νέο και διαφορετικό, ενώ συνολικά εξελίσσεται συνεχώς. Η καινοτομία του Tsakiris Sticks Cup δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα για πολλαπλό άνοιγμα και κλείσιμο συσκευασίας, διατηρώντας τα Tsakiris Sticks σε ιδανικές συνθήκες κατανάλωσης. Επιπλέον, η νέα συσκευασία μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί, διαχωρίζοντας το χάρτινο περίβλημα από το πλαστικό δοχείο.

Η Ιωάννα Στρουμπή, CCH Brands Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη υπερηφάνεια, γιορτάζουμε φέτος 70 χρόνια ιστορίας και απόλαυσης των Tsakiris Chips, μία μάρκα που με μεράκι και ποιότητα συνοδεύει γενιές και γενιές Ελλήνων. Τι καλύτερο από το να γιορτάσουμε φέρνοντας ένα ξεχωριστό προϊόν στην αγορά, τα Tsakiris Sticks, προσφέροντάς τα σε μία μοναδική συσκευασία που ανοίγει νέους ορίζοντες στην απόλαυση του snacking». Το Τsakiris Sticks Cup είναι ήδη διαθέσιμο σε πολλά σημεία μικρής λιανικής και στόχο της εταιρείας αποτελεί η σταδιακή τοποθέτησή του στο σύνολο της αγοράς.

Απολαυστικά, τραγανά, μοναδικά, , συνοδεύουν όλες τις στιγμές μας, παραμένοντας αυθεντικά δικά μας!