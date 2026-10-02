Σχεδόν έξι μήνες τον χρόνο χρειάζεται να δουλεύει ένας εργαζόμενος για να καλύψει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, την ώρα που η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα και τις αυξήσεις των μισθών. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 10 χωρών της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην εργασία, με σημαντικό μέρος του εισοδήματος ενός εργαζομένου να καταλήγει στο κράτος μέσω φόρων και εισφορών. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας, τροφίμων και υπηρεσιών περιορίζει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης «Annual Report on Taxation 2026» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν το βάρος που εξακολουθεί να σηκώνει η εργασία στη χώρα μας, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μέτωπο των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές των εργαζομένων στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο 13,35%, ποσοστό που φέρνει τη χώρα στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης. Υψηλότερη επιβάρυνση καταγράφεται στη Γερμανία, με 19,9%, και στο Βέλγιο, με 13,7%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται στο 11,8%.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Μια μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα φέρει από την 1η Απριλίου 2027 η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών. Ολόκληρο το όφελος θα περάσει στους μισθωτούς, καθώς η μείωση θα προέλθει από τις κρατήσεις υπέρ Δ.ΥΠ.Α., με το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω αυξημένης επιχορήγησης προς τη Δ.ΥΠ.Α. Στην πράξη, πάντως, το όφελος θα είναι μετρημένο. Για έναν χαμηλόμισθο, η καθαρή αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 5 ευρώ τον μήνα, ενώ για εργαζόμενο με μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ το κέρδος φτάνει περίπου στα 10 ευρώ.

Η μικρή αυτή ενίσχυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πραγματικοί μισθοί εξακολουθούν να πιέζονται. Οι ονομαστικές αυξήσεις στις αποδοχές απορροφώνται σε σημαντικό βαθμό από το αυξημένο κόστος ζωής, με αποτέλεσμα η βελτίωση βασικών μεγεθών της οικονομίας να μη μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Όπως επισημαίνει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οικονομική μεγέθυνση δεν έχει ακόμη περάσει με την ίδια ένταση στις πραγματικές αποδοχές και στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων παραμένει χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση.

Τριπλό «ψαλίδι» στις συντάξεις

Βαρύς παραμένει ο λογαριασμός και για τους συνταξιούχους. Φόρος εισοδήματος, εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και, για περίπου 440.000 συνταξιούχους, Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων περιορίζουν αισθητά το τελικό ποσό που φτάνει στην τσέπη, με τις συνολικές επιβαρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν έως και το 22%.