Ο Οκτώβριος συνδέεται με το Halloween στην pop κουλτούρα, έτσι όπως είναι λογικό οι Horror σειρές αυτόν τον μήνα είναι αρκετές. Μάλιστα ο υπερφορτωμένος με νέο υλικό μήνας θα έχει αρκετές επιστροφές αγαπημένων σειρών αλλά και τον ερχομό νέων.

Σύμφωνα με το Lordoftheseries.gr αγαπημένες ταινίες όπως Chucky, I Know What You Did Last Summer και Day of the Dead θα δουν την τηλεοπτική τους μεταφορά.

Οι Fans των ζόμπι θα καλύψουν την πείνα τους με Fear The Walking Dead και TWD: World Beyond, ενώ οι Syfy επιλογές στρέφονται στο Invasion και το Reboot του 4400 που ετοιμάζει το CW. Μπορείτε όμως να τα δείτε αναλυτικότερα παρακάτω: