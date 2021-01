ΗΠΑ: Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το Καπιτώλιο είναι πλέον ασφαλές

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε πως το κτίριο του Καπιτωλίου είναι «τώρα ασφαλές» αφού δέχτηκε επίθεση από βίαιους οπαδούς του Τραμπ.

Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο του Καπιτωλίου.

Σύμφωνα με το CNN η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει το εξαγριωμένο πλήθος από το εσωτερικό του ιστορικού κτιρίου της Δημοκρατίας της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται πως η απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα).

Crowds are dispersing after large amounts of teargas were deployed in front of the Capitol Building. Still several hundred out here on the lawn after 5:30 pm #DC #Capitol #WashingtonDC #capitolbreach pic.twitter.com/93g6xWqB3R

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021