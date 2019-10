Κινδύνεψε η ζωή 8χρονης από τοξικό σοκ και οι γιατροί νόμιζαν πως ήταν αλλεργία

Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια ενός 8χρονου κοριτσιού στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η διάγνωση για μία απλή αλλεργία μετατράπηκε σε σύνδρομο τοξικού σοκ που συνδέεται με τη χρήση ταμπόν.

Η μικρή Γκαμπριέλα Μπόντι υπέφερε από ξηροδερμία και ο γιατρός της συνταγογράφησε ένα φάρμακο, το οποίο δεν είχε αποτέλεσμα.

«Το βράδυ το πρόσωπό της είχε χειροτερέψει και ξαφνικά όλο της το σώμα ήταν καλυμμένο με κόκκινα εξανθήματα», είπε η μητέρα της 8χρονης και αμέσως μετέφερε την κόρη της στο νοσοκομείο.

Η μικρή άρχισε να χάνει τα μαλλιά της, με τους γιατρούς να της δίνουν περισσότερα φάρμακα και να την αφήνουν να επιστρέψει στο σπίτι της, αλλά η κατάστασή της χειροτέρεψε.

«Τελικά ανακαλύψαμε ότι η Γκαμπριέλα πάσχει από σύνδρομο τοξικού σοκ, το οποίο προκλήθηκε από impetigo (Μολυσματικό κηρίο). Ήταν τόσο ήπια τα συμπτώματα στην αρχή που δεν σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι τόσο απειλητικό για τη ζωή της.

Η συγκεκριμένη μόλυνση μπορεί να προκληθεί από βακτήρια του σταφυλόκοκκου και του στρεπτόκοκκου, ενώ επίσης σχετίζεται με τη χρήση υπεραπορροφητικών ταμπόν.

A girl was left fighting for her life when a bacterial infection misdiagnosed as a nut allergy ravaged her organs.

Gabriella Bondi, eight, started experiencing severe dry skin last August, something doctors assumed was a mild allergic reaction.

