Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να βρίζουν, υποστηρίζει επιστήμονας!

Η επιστήμη διατείνεται εδώ και καιρό πως το να βρίζει κανείς είναι εξόχως καλό για τον εαυτό του, κάτι που έρχεται να λειτουργήσει φυσικά ως ανακούφιση για πολλούς και πολλές.

Πλήθος μελετών συνδέουν το βρίσιμο με αξίες όπως η ειλικρίνεια, το πλουσιότερο λεξιλόγιο, με μεγαλύτερους βαθμούς αξιοπιστίας, ακόμα και βελτιωμένη θέση μεταξύ των συναδέλφων μας. Την ίδια ώρα, η αθυροστομία βοηθά να διαχειριζόμαστε τον θυμό μας, έχοντας όλων των λογιών τα οφέλη για τη συναισθηματική και ψυχολογική υγεία μας!

Ακόμα και οι χιμπαντζήδες το κάνουν και βλέπουν τη θέση τους στην κοινωνία να βελτιώνεται, γιατί όχι και ο άνθρωπος λοιπόν;

Το ίδιο λέει και η ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη δρ Emma Byrne στους «Sunday Times», πως διδάσκει πράγματι στους φοιτητές της την αξία της βωμολοχίας, μιας και κάτι τέτοιο τους κάνει όπως λέει να κατανοούν τη γλώσσα καλύτερα. «Προσπαθούμε να κρατήσουμε την κακή γλώσσα μακριά από τα παιδιά μέχρι να μάθουν πώς να τη χρησιμοποιούν αποδοτικά. Εγώ επιχειρηματολογώ ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το μοτίβο».

Και λέει μάλιστα πως όσο νωρίτερα αρχίσουμε τις βρισιές και τις κατάρες τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη: «το να μάθει το παιδί πώς να βρίζει σωστά, με τη βοήθεια ενός ενήλικα που καταλαβαίνει, είναι κατά πολύ καλύτερο από το να προσπαθείς να αποτρέψεις τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα». Και καταλήγει πως είναι εξόχως σημαντικό να μάθουν τα παιδιά και τον αντίκτυπο των βρισιών τους στους άλλους, ώστε να έχουν την πλήρη εικόνα διαθέσιμη.

Το αστείο είναι πως η επιστήμονας παραπέμπει σε πληθώρα επιστημονικών μελετών που υποδεικνύουν τα γενικά και ειδικά οφέλη της κακής γλώσσας. Αυτό υποστηρίζει και στο πρόσφατο βιβλίο της «Swearing is Good for You: The Amazing Science of Bad Language».

Υποδεικνύει ακόμα και μελέτη που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2018 και βρήκε πως όταν πονάς και βρίζεις, τότε αποκτάς μεγαλύτερη ανοχή στον πόνο απ’ όσο αν φωνάζεις μια ουδέτερη ή μια λέξη με θετικό πρόσημο. Όσο πιο «βαριά» η βρισιά, τόσο πιο αποδοτικά λειτουργεί ως παυσίπονο, σημείωναν οι ερευνητές στο πείραμά τους.

Για φαντάσου…