Η Mercedes Valentine, μια 25χρονη νευροεπιστήμονας που έγινε γνωστή στο OnlyFans, έζησε έναν εφιάλτη όταν ένα περιστέρι προκάλεσε ένα τρομακτικό ατύχημα με τη μηχανή της, αφήνοντάς τη με σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια μνήμης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το πάθος της για τις μηχανές ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία, όταν συνήθιζε να κάνει βόλτες με τον πατέρα της. Όμως, το όνειρό της μετατράπηκε σε τραγωδία όταν, το καλοκαίρι του 2024, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα περιστέρι ενώ οδηγούσε. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρό δυστύχημα, με αποτέλεσμα να σπάσει τη μύτη, το κρανίο, τον ώμο, τέσσερα πλευρά, να συντρίψει την οφθαλμική της κόγχη και να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη της.

Πέρα από τους σωματικούς τραυματισμούς, η Valentine υπέστη σοβαρή απώλεια μνήμης, ξεχνώντας τα πάντα για έναν μήνα πριν και μετά το ατύχημα. «Ξυπνάω κάθε μέρα και νιώθω σαν κάποιος άλλος», δήλωσε στο NeedToKnow. «Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Ο εγκέφαλός μου λειτουργεί σαν να ανήκει σε κάποιον άλλον».

