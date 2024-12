Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Τορίνο κατά την διάρκεια κινητοποίησης μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία αμφισβήτησαν την πολιτική της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι για την δημόσια παιδεία και φώναξαν συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού, με αναφορά σε «γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε αβγά και πέτρες στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποιήσαν γκλοπ και ασπίδες. Η πορεία δεν είχε ανακοινωθεί και δεν είχε ληφθεί έγκριση από την νομαρχία της πόλης. Οι αστυνομικοί, πριν από λίγο, ακινητοποίησαν και μετέφεραν σε όχημά τους έναν διαδηλωτή. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι την έδρα της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχανιών, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις έκλεισαν την πρόσβαση προς τους γύρω δρόμους.

