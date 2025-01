Η απευθείας πρόκριση του Ολυμπιακού στους «16» του Europa League φέρνει ρεκόρ εσόδων στα ταμεία του.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέχρι και πριν από την έναρξη της 8ης αγωνιστικής είχαν εγγυημένα τουλάχιστον 14 εκατομμύρια ευρώ. Με τη νίκη επί της Καραμπάγκ πρόσθεσαν 450 χιλιάδες ευρώ στο σακούλι τους (όσα δίνει η νίκη). Με την πρόκριση στους «16» εξασφάλισαν επιπλέον 1.75 εκατομμύριο ευρώ και άλλες 600 χιλιάδες ευρώ επειδή τερμάτισε στις θέσεις 1-8.

Από το αγωνιστικό πριμ είχε 29 μετοχές των 75 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχούν σε 2.175 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό «πακέτο» αντιστοιχεί σε 19.225.000 ευρώ.

Με αυτά τα χρήματα ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει αποκομίσει τα περισσότερα έσοδα στη διοργάνωση από κάθε άλλη ομάδα εκτός top 5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σε ότι αφορά τον ΠΑΟΚ, η πρόκριση στα πλέι-οφ του έδωσε 300.000 ευρώ, ενώ από την 22η θέση, θα πάρει 14 μερίδια των 75.000 ευρώ, τουτέστιν 1.050.000.

Η μέχρι τώρα σούμα του βγάζει 13.380.000.

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



🔹 Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 climbs to top of the list with €22.7m!

🔹 Top 2 belongs to 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 as Tottenham climbs to 2nd with €21.7m

🔹 Lazio 🇮🇹 drops to 4th place despite topping the table in points!

