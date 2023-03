Μία δράση με διεθνή χαρακτήρα και έμφαση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, αφιερωμένη στην ανάπτυξη των προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς, διοργανώθηκε με επιτυχία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος.

Πρόκειται για το 2ο Διεθνές Training, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου 2023 στον Πειραιά, υπό τη θεματική: “No one left behind: Navigating the new wave through an ocean of possibilities – Κανένας στο περιθώριο: Κατευθύνοντας τη νέα γενιά σε έναν ωκεανό πιθανοτήτων”.

Προετοιμάζοντας τους πολίτες του αύριο

Πιστό στις αξίες του διαλόγου, του συνεργατικού πνεύματος και του σεβασμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ) ενθαρρύνει τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά στα ευρωπαϊκά κοινά, στον εθελοντισμό και στον πολιτικό διάλογο, ώστε να ανακαλύψουν εμπράκτως τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν πολυδιάστατα τις ικανότητές τους.

Στόχοι του 2ου Διεθνούς Training ήταν τόσο η μεταλαμπάδευση πολύτιμης γνώσης, μέσα από την ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όσο και η καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων που προετοιμάζουν τους νέους επιτυχώς, όχι μόνο ως προς το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στο ΕΚΝ, αλλά και ως προς τις απαιτήσεις της μελλοντικής αγοράς εργασίας.

Η φετινή δράση εστίαζε στη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) και της πρωτοβουλίας και, δομημένη εύστοχα από team-building δραστηριότητες, networking, workshops και επιμορφωτικά σεμινάρια, προσέφερε γόνιμο έδαφος στους συμμετέχοντες για περαιτέρω μάθηση και εξέλιξη, επιτυγχάνοντας μία σφαιρική προσέγγιση στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού του πανευρωπαϊκού δικτύου του ΕΚΝ.

Παράλληλα, με γνώμονα την ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους, η θεματική διαμορφώθηκε με trainings διαβαθμισμένης δυσκολίας, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή και καθοδήγηση κάθε νέου με διαφορετικές δεξιότητες και προοπτικές.

Ενώνοντας νέους και νέες από κάθε γωνιά της Ευρώπης

Το 2ο Διεθνές Training του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος προώθησε έντονα τη διαπολιτισμική διάδραση, καθώς συμμετέχοντές του ήταν νέοι και νέες από όλα τα γεωγραφικά μήκη της Ευρώπης, με μικρότερη ή μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο του ΕΚΝ, από ποικίλα κοινωνικό-πολιτιστικά υπόβαθρα.

Πιο συγκεκριμένα, στη δράση συμμετείχαν 40 νέοι ως εκπαιδευόμενοι, ηλικίας 17-25 ετών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη και πλήθος άλλων ικανοτήτων τους μέσα από τη βιωματική -και όχι μόνο- μάθηση, να ενημερωθούν, να αντλήσουν έμπνευση και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση πλαισιώθηκε κι από δεκάδες λειτουργικά στελέχη και εθελοντές από Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίησή της.

Επιλέγοντας τον Πειραιά ως σύμβολο εξέλιξης και βιωσιμότητας

Καθώς η συγκεκριμένη δράση ήταν άμεσα συνυφασμένη με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ελαχιστοποιώντας το ανθρακικό αποτύπωμά της και τη σπατάλη των τροφίμων της, δε θα μπορούσε παρά να λάβει χώρα σε μία τοποθεσία που καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βιώσιμης αναβάθμισης και διαρκώς εξελίσσεται.

Ο Πειραιάς συνιστά μία πολυπολιτισμική πόλη που πρωταγωνιστεί στα διεθνή δρώμενα, διατηρώντας, ταυτόχρονα, το παραδοσιακό ελληνικό χρώμα της, γι’ αυτό και αποτελεί τον ιδανικό τόπο συνάντησης, αλληλεπίδρασης και επιμόρφωσης νέων από όλη την Ευρώπη.Το 2ο Διεθνές Training πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Τη δράση στήριξαν, επίσης, το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Πειραιά, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πειραιά, καθώς και οι εταιρείες ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε, Cenergy Holding & EvalHalcor του Ομίλου VIOHALCO, ως μεγάλοι χορηγοί.