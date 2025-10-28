28η Οκτωβρίου 2025: Όλα έτοιμα για τις μεγάλες παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα – Live εικόνα

Η Ελλάδα γιορτάζει την 85η επέτειο από την 28η Οκτωβρίου 1940 και το ιστορικό «Όχι» στον φασισμό.

Το πρωινό εκείνο που ο ελληνικός λαός, με οδηγό το φρόνημα και την αξιοπρέπεια, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό, γράφοντας μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης Ιστορίας του.

To Newsbeast καλύπτει ζωντανά όλες τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο των εορτασμών της εθνικής επετείου με αποκορύφωμα τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.