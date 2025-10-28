Η Ελλάδα γιορτάζει το ιστορικό «Όχι» στον φασισμό
28η Οκτωβρίου 2025: Όλα έτοιμα για τις μεγάλες παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα – Live εικόνα
Η Ελλάδα γιορτάζει την 85η επέτειο από την 28η Οκτωβρίου 1940 και το ιστορικό «Όχι» στον φασισμό.
Το πρωινό εκείνο που ο ελληνικός λαός, με οδηγό το φρόνημα και την αξιοπρέπεια, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό, γράφοντας μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης Ιστορίας του.
Την τελετή πλαισίωσε η «ανάκρουση του εθνικού ύμνου», η οποία αντήχησε πάνω από την Αθήνα, υπενθυμίζοντας το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας και της ελευθερίας.
Με τους παραδοσιακούς 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού, δόθηκε νωρίς το πρωί, το έναυσμα των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα.
Ο πρώτος κανονιοβολισμός ακούστηκε στις 6:47 το πρωί, τη στιγμή που ανέτειλε ο ήλιος, «όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην έναρξη των εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εθιμοτυπικού, ανήμερα της επετείου πραγματοποιούνται 21 κανονιοβολισμοί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ως φόρος τιμής στην ιστορική ημέρα και στους ήρωες του 1940.
Επίκεντρο των σημερινών εροτασμών είναι ασφαλώς η Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00.
Κλειστός είναι από τις 8:00 ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, ύστερα από σχετική εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
Όλα έτοιμα είναι στην Αθήνα για την έναρξη της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου, με τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας να έχουν αδειάσει, καθώς τέθηκαν σε ισχύ και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας.
