Πρόσφατα η Μαράια Κάρεϊ εγκαινίασε τη σεζόν της, δηλαδή την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών, διάστημα στο οποίο το τραγούδι της «All I Want For Christmas Is You» ακούγεται παντού και της αποφέρει πολλά χρήματα.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της, η τραγουδίστρια έχει αγαπημένο τραγούδι γι’ αυτή την περίοδο και δεν είναι το δικό της, παρόλο που αποτελεί ένα «κλασικό» κομμάτι και μια διαχρονική επιτυχία που η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου λατρεύει καθώς το έχει συνδυάσει με χαρούμενες στιγμές της εορταστικής περιόδου.

«Το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών είναι η εκδοχή του Nat King Cole του The Christmas Song — αυτό είναι το αγαπημένο μου», είπε η 54χρονη Μαράια Κάρεϊ στην παρουσιάστρια και επίσης τραγουδίστρια και ηθοποιό Τζένιφερ Χάντσον, η οποία τόνισε πως το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς της.

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ «All I Want For Christmas Is You» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 29 Οκτωβρίου του 1994. Η τραγουδίστρια ήταν 25 ετών και είχε κυκλοφορήσει μόλις τρία άλμπουμ. Παρότι έχουν περάσει 29 χρόνια, το κομμάτι παίζει πάντα στο ραδιόφωνο όταν πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και αποτελεί μια βασική και μόνιμη πηγή εσόδων για την διάσημη τραγουδίστρια.

Με πάνω από 16.000.000 πωλήσεις παγκοσμίως (δεν υπολογίζονται τα… δισεκατομμύρια φορές που έχει streaming μέσα από πλατφόρμες), το single «All I want for Christmas is you» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Μάραια Κάρεϊ και το πλέον εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών.