Βρετανία: Άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ της νότιας Αγγλίας, και η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό.

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος BLACK LIVES MATTER. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Two air ambulances and a police car in Kings Meadow after incident in Forbury Gardens #rdguk pic.twitter.com/43aJojoJU0

— Claire Gould (@ClaireLJG1987) June 20, 2020