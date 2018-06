Ευρωπαίος πρωθυπουργός έπιασε τη... σφουγγαρίστρα

Μια απροσεξία ήταν αρκετή και το ποτήρι με τον καφέ βρέθηκε στο πάτωμα του κοινοβουλίου της Ολλανδίας, μέσα από τα χέρια του πρωθυπουργού της χώρας Μαρκ Ρούτε.

Αμέσως έσπευσε το προσωπικό καθαριότητας του χώρου, αλλά ο 51χρονος πρωθυπουργός δεν έχασε χρόνο, πήρε την παρκετέζα από τα χέρια της γυναίκας που πήγε να καθαρίσει και σκούπισε ο ίδιος τον καφέ του.

Όπως είναι μάλλον φυσικό, οι υπάλληλοι της καθαριότητας επευφημούσαν και χειροκροτούσαν.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ

— Cees Van Beek 🇳🇱 ‏ (@ceesvanbeek) 4 June 2018