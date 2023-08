Οι μήνες του καλοκαιριού συνδέονται με σημαντικές αποφάσεις για χιλιάδες αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης αφού καλούνται να πάρουν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής τους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πρέπει να επιλέξουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν και το αντικείμενο σπουδών που θα ακολουθήσουν.

Πέρα από την κλίση και τα ενδιαφέροντα του καθενός, ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την επιλογή κλάδου σπουδών αποτελεί η μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη που οδήγησε στην 4η βιομηχανική επανάσταση πέρα του ότι έφερε στην επιφάνεια νέους τομείς απασχόλησης επηρέασε άμεσα και τα πιο «παραδοσιακά» επαγγέλματα, επιβάλλοντας αναβάθμιση τόσο σε επίπεδο γνώσης όσο και των δεξιοτήτων ώστε να συμβαδίσουν με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

1. Σπουδές Ιατρικής και Οδοντιατρικής

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης φοιτητών από όλο το κόσμο και αυτό γιατί συνδυάζει αρκετά πλεονεκτήματα που την καθιστούν την ιδανική επιλογή για σπουδές στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστήμων Υγείας και Ζωής. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), ξεχωρίζει σε αυτούς τους τομείς γι’ αυτό και κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι εν δυνάμει φοιτητές το επιλέγουν αφού παρέχει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη σπουδών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Ζωής καθώς προσφέρει 23 προγράμματα στους συγκεκριμένους τομείς αυτούς, ενώ 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο.

Σήμερα στην Ιατρική Σχολή και Οδοντιατρική Σχολή του EUC σπουδάζουν άνω των 1050 φοιτητών που προέρχονται τόσο από την Ελλάδα και Κύπρο αλλά και από χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Νορβηγία, Αγγλία μέχρι και Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες.

Διεθνής Ιατρική Σχολή με Διεθνή αναγνώριση

Πραγματικά με μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου εύλογα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι οι φοιτητές Ιατρικής εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη ιατρική τεχνολογία.

Λόγω του έμπειρου και καταξιωμένου διδακτικού προσωπικού της Σχολής, που περιλαμβάνει νομπελίστες επισκέπτες καθηγητές, οι τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις, τα υψηλά κριτήρια εισαγωγής φοιτητών και το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών εξασφάλισαν την διαπίστευση της Ιατρικής Σχολής από το World Federation for Medical Education που είναι η υψηλότερη διάκριση στην Ιατρική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεγονός που οδήγησε στην έγκρισή της από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να δώσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου ενίσχυσε τον τομέα υγείας της χώρας με την καθιέρωση της σε διεθνές επίπεδο αφού είναι και η μοναδική Ιατρική Σχολή στην Κύπρο που έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings).

Οδοντιατρική Σχολή

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο. Η προ κλινική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από εμπείρους και καταξιωμένους καθηγητές. Ο εξοπλισμός που υποστηρίζει την προ κλινική εκπαίδευση είναι εντυπωσιακός και περιλαμβάνει εργαστήρια συμβατικής προσομοίωσης, ψηφιακής οδοντιατρικής, εικονικής οδοντιατρικής πραγματικότητας, και phantoms για εκπαιδευτικούς σκοπούς μεταξύ άλλων. Η Σχολή Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αποτελεί την ιδανική επιλογή για σπουδές Οδοντιατρικής στο εξωτερικό. , Οι φοιτητές προέρχονται από την Ελλάδα και την Κύπρο και από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης μέχρι Καναδά και Αμερική. , κάτι το οποίο την καθιστά ως μια διεθνή σχολή

Αξίζει να σημειωθεί πως, η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην εξειδικευμένη Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική που λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη του EUC η οποία είναι ανοικτή για το κοινό,, συνδέοντας έτσι τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση.

Το κύρος και ο διεθνής προσανατολισμός της Οδοντιατρικής Σχολής δεν περιορίζεται μόνο στους διεθνείς φοιτητές που προσελκύει κάθε χρόνο. Η Οδοντιατρική Σχολή του EUC είναι μέλος του Association of Dental Education in Europe γεγονός που εξασφαλίζει αναγνωσιμότητα του πτυχίου σε όλες την ΕΕ. Όπως επίσης και η πρόσφατη συμφωνία που σύναψε για ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού με το Πανεπιστήμιο Temple των ΗΠΑ.

2. Σπουδές Φυσικοθεραπείας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. Μάλιστα, το Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία στο EUC είναι το πρώτο πρόγραμμα στον κλάδο που προσφέρθηκε στην Κύπρο το 2008. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι βασισμένο στις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT), ενώ οι φοιτητές συνδυάζουν όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις με εκπαίδευση σε υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, και παράλληλα ενισχύουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες με την βασική κλινική εκπαίδευση και την πρακτική να διεξάγεται σε νοσοκομεία, κέντρα φυσικοθεραπείας, κέντρα αποκατάστασης και αθλητικά σωματεία. Οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν άδεια άσκησης επαγγέλματος με την εγγραφή τους στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών, κατόπιν αίτησης στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου.

3. Σπουδές Φαρμακευτικής

Το πενταετές Integrated Master Φαρμακευτικής, MPharm που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των λίγων πανεπιστημίων σε Κύπρο και Ελλάδα που προσφέρει το συγκεκριμένο τίτλο σπουδών και αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε δυνητικό φοιτητή που θέλει να ενταχθεί σε τομείς σχετικά με το επάγγελμα του Φαρμακοποιού, στην φαρμακοβιομηχανία, στην έρευνα κ.α. . Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής που δίνει έμφαση τόσο στην θεωρητική εκπαίδευση όσο και στην πρακτική άσκηση, αφού εξασφαλίζει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν όλη την γκάμα των φαρμακευτικών επιστημών. Οι φοιτητές της Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου καλούνται να συμπληρώνουν πέραν των 2500 ωρών πρακτικής και εργαστηριακής άσκησης.

Η Φαρμακευτική είναι ένας πολυσυλλεκτικός κλάδος σπουδών καθώς συνδυάζει γνωστικά πεδία όπως η ιατρική, η χημεία, η βιολογία και η φαρμακολογία. Οι εν δυνάμει φοιτητές που σκέφτονται να σπουδάσουν Φαρμακευτική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ωφελούνται από τις ευεργετικές συνέργειες που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής και 23 προγραμμάτων Επιστημών Υγείας και Ζωής σε ό,τι αφορά τις υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό, ακαδημαϊκό προσωπικό, διεπιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία, έρευνα, κύρος και αναγνώριση.

Σημειωτέο πως το πρόγραμμα της Φαρμακευτικής είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αμοιβαίας Αναγνώρισης προσόντων που εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του πτυχίου οι απόφοιτοι μπορούν να προσέλθουν σε εξετάσεις στον αρμόδιο φορέα για να γίνουν πλήρως αδειούχοι και εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί στην Κύπρο, Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ε.Ε.

4. Σπουδές στη Διατροφή-Διαιτολογία

Μία ματιά να ρίξει κανείς στα social media και θα δει εκατοντάδες βίντεο σχετικά με την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου διατροφής. Αναμφισβήτητα, η φροντίδα της διατροφής έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών δίνουν πλέον περισσότερη βάση στο τι τρώνε, είτε γιατί θέλουν να βελτιώσουν τη σιλουέτα τους, είτε διότι θέλουν να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να βελτιώσουν το ευ ζην. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι όσον αφορά τους πλέον δημοφιλείς τομείς σπουδών με τις μεγαλύτερες προοπτικές και σημαντικές ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης, εκείνο της Διατροφής-Διαιτολογίας ξεχωρίζει.

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει Πτυχίο στη Διατροφή και Διαιτολογία όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους αλλά και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα δήμων, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, αθλητικές ομοσπονδίες, γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και βιομηχανίες τροφίμων, γεγονός που επιδρά θετικά στις επαγγελματικές τους επιλογές. Εξίσου σημαντικό είναι πως το πρόγραμμα σπουδών συνάδει με τις απαιτήσεις διεθνών επαγγελματικών σωμάτων, όπως το European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) και το American Dietetic Association (ADA).

Φέτος οι φοιτητές του Πτυχίου Διατροφής-Διαιτολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισαν την πρώτη θέση Παγκύπρια στον διαγωνισμό «Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο», μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Brain Awareness Week, μιας εβδομάδας αφιερωμένης στην ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο.

5. Σπουδές στην Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που κάνει κάθε καταξιωμένο αθλητή να έχει μία πετυχημένη και μεγάλης διάρκειας καριέρα; Το ταλέντο είναι σίγουρα ένα από αυτά, ωστόσο σε οποιοδήποτε επάγγελμα και αν κοιτάξεις, η πορεία κάθε επαγγελματία αθλητή ή ομάδας βασίζεται σε ένα επιτελείο επιστημόνων που βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την προετοιμασία και την αποκατάσταση του κάθε παίκτη, με τις απαραίτητες προσαρμογές στις ανάγκες του.

Το Πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν επάγγελμα το πάθος τους για τον αθλητισμό. Το πτυχίο συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση και την πρακτική εφαρμογή ενώ ενδυναμώνει σημαντικά τις δεξιότητες των αποφοίτων του. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει το δικό του, υπερσύγχρονο εργομετρικό κέντρο, ενώ συνεργάζεται και με το γυμναστήριο New Life Health Center, τοποθετώντας τους φοιτητές του στο πεδίο της δράσης, σε συνθήκες ρεαλιστικής επαγγελματικής καθημερινότητας στο πεδίο των αθλητικών επιστημών. Το υπερσύγχρονο εργομετρικό κέντρο στήριξε ένα μεγάλο αριθμό Κυπρίων Αθλητών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις του «Αγωνιστικού Αθλητισμού-Προπονητικής» ή της «Άσκησης και Υγείας» προκειμένου να εστιάσουν στα δικά τους ενδιαφέροντα και επαγγελματικούς στόχους. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως γυμναστές και ως καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ 5 αστέρια έχει λάβει και το πρόγραμμα Ιατρικής, γεγονός που κατατάσσει τη συγκεκριμένη σχολή ανάμεσα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές διεθνώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές και τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο [email protected] και στο 00357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 2 Οκτωβρίου 2023