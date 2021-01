ΗΠΑ: Απογοητευμένος από την απερίσκεπτη συμπεριφορά του Τραμπ ο Τζόρτζ Μπους

Για απερίσκεπτη συμπεριφορά κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ΣΕ ανακοίνωσή του έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στα θεσμικά όργανα, τις παραδόσεις των ΗΠΑ και τους νόμους».

Former President George Bush: “I am appalled by the reckless behavior of some political leaders since the election and by the lack of respect shown today for our institutions, our traditions, and our law enforcement." pic.twitter.com/WWE2D0KBOs

— Republicans for Joe Biden 🇺🇸 (@RepsForBiden) January 6, 2021