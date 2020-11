Πόζαρε στο Instagram με ακριβά ρούχα και κοσμήματα – Ληστές με μαχαίρια εισέβαλαν στο σπίτι και έδεσαν την ίδια και το μωρό της

Τη φρίκη έζησαν ένα μοντέλο του Instagram και ο μικρός γιος της όταν ληστές με μαχαίρια εισέβαλαν στο σπίτι τους στο Χονγκ Κονγκ. Είχαν προηγηθεί οι αναρτήσεις φωτογραφιών στα social media με ακριβά ρούχα και αξεσουάρ, οι οποίες θεωρείται πως τράβηξαν το ενδιαφέρον των δραστών.

Η 25χρονη So Mei-yan είπε ότι ληστές μπήκαν στο πολυτελές διαμέρισμά της την περασμένη Τετάρτη και, σύμφωνα με την αστυνομία, δέκα τσάντες, επτά ρολόγια, ένα λάποτοπ και δύο κινητά, αξίας 400.000λιρών κλάπηκαν, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

H influencer ανέφερε για την περιπέτειά της πως ήταν ξύπνια στο δωμάτιό της όταν άκουσε φασαρία στο σαλόνι της. «Όταν βγήκα από το υπνοδωμάτιο για να τσεκάρω, τρεις άντρες ήταν ήδη στο διαμέρισμά μου», είπε.

Model, 25, and baby son are tied up by three knife-wielding men in $400k raid at her luxury Hong Kong apartment https://t.co/BNuQT5SFRN

