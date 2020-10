Ανατριχιαστικές περιγραφές στη δίκη του γιου που κατηγορείται ότι έσφαξε και διαμέλισε τους γονείς του

Μια φρικιαστική υπόθεση έχει κάνει ανάστατη την κοινή γνώμη της Αμερικής και όσο εξελίσσεται δικαστικά, μαθαίνουμε ολοένα και περισσότερες μακάβριες λεπτομέρειες.

Οι ένορκοι της δίκης στο Τενεσί δεν μπορούν να κρύψουν τον αποτροπιασμό τους για όσα φέρεται να έκανε ο 32χρονος στους ανθρώπους που τον έφεραν στη ζωή.

Τους σκότωσε, τους διαμέλισε και άφησε κατόπιν το κεφάλι της μαμάς του να βράζει πάνω στο μάτι της κουζίνας και τα χέρια του μπαμπά του κομμένα στο πάτωμα του μπάνιου.

RIGHT NOW: Knoxville homicide investigators are arriving at Joel Guy's Baton Rouge apartment. @WBRZ pic.twitter.com/y6NpvmNNKm

— Brett Buffington (@BBuffingtonHTX) November 30, 2016