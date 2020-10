Ντόναλντ Τραμπ: Μπόρις Τζόνσον, Κρεμλίνο και ΠΟΥ στέλνουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στέλνουν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω Twitter πως ο ίδιος και η Μελάνια βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ νωρίτερα συνεργάτιδά του είχε διαγνωστεί με Covid-19.

«Τις καλύτερες ευχές μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον, που και ο ίδιος προσβλήθηκε από την COVID-19 και νοσηλεύθηκε την άνοιξη. «Ελπίζω και οι δύο να αναρρώσουν γρήγορα από τον κορονοϊό».

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus.

Να αναρρώσει γρήγορα ευχήθηκε στον Τραμπ και το Κρεμλίνο. «Φυσικά, ευχόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ ταχεία ανάρρωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να εμβολιαστεί κατά της COVID-19, αλλά ότι το Κρεμλίνο θα προβεί στη σχετική ανακοίνωση όταν αυτό συμβεί, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Τις καλύτερες ευχές του στον Τραμπ και τη σύζυγό του έστειλε και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ενός οργανισμού που έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από τον Αεμρικανό πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την πανδημία. «Τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο @realDonaldTrump και την (Πρώτη Κυρία) @FLOTUS για πλήρη και ταχεία ανάρρωση», έγραψε στο Twitter ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση έστειλαν μέσω Twitter o Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020