Η πτήση που κόλλησε κορονοϊό ο Τραμπ

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Πρώτη Κυριά κι εγώ βγήκαμε θετικοί στον κορονοϊό. Θα αρχίσουμε αμέσως καραντίνα και διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που λατρεύει να χρησιμοποιεί, προκειμένου να εξωτερικεύει τις σκέψεις του, αλλά και ειδήσεις όπως αυτή.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει και πάλι μέσω Twitter ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του Μελάνια, καθώς στενή συνεργάτιδά του είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε», είχε γράψει.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Οι κορονο-πτήσεις που έφεραν διασπορά κρουσμάτων

Όπως φαίνεται, το προεδρικό ζεύγος κόλλησε τον ιό από τη στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, Χόουπ Χικς, με την οποία ταξίδευσαν στο ίδιο ελικόπτερο. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχαν ταξιδέψει μόνο μια φορά αυτήν την εβδομάδα.

Κάποιοι άλλοι προορισμοί ήταν το Κλίβελαντ (Οχάιο), για το debate με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα για μια προεκλογική εκδήλωση.

Δείτε την πτήση με ελικόπτερο την Τετάρτη:

Ενδεικτική είναι η λίστα που συνέταξε το MSNBC με τα άτομα που ταξίδεψαν πρόσφατα με την Χικς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ιβάνκα Τραμπ, μεγαλύτερη κόρη του προέδρου, ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο Έρικ Τραμπ.

MSNBC put together a list 👀 pic.twitter.com/oyYx14DQFe — Acyn Torabi (@Acyn) October 2, 2020

Θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του

«Είναι καλά», ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως διαβεβαίωσε ο γιατρός της Αμερικανικής Προεδρίας Σον Κόνλεϊ, μετά από όσα είχαν προηγηθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου της «ανάρρωσής» του, πρόσθεσε ο Κόνλεϊ, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η Αμερικανική Προεδρία γνωστοποίησε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.

Το πρώτο tweet της Μελάνια

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε στο Twitter, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, σειρά να «τιτιβίσει» για την εξέλιξη αυτή πήρε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

«Όπως τόσο Αμερικανοί φέτος έτσι και εμείς είμαστε σε καραντίνα στο σπίτι, μετά τη θετική διάγνωση για COVID-19. Είμαστε καλά και έχουμε ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς και θα το περάσουμε αυτό όλοι μαζί», έγραψε.