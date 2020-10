Όλα τα ψέματα του Ντόναλντ Τραμπ πριν μολυνθεί από τον κορονοϊό

Ο κορονοϊός στις ΗΠΑ έχει δείξει το φονικότερο πρόσωπό του. Η Αμερική, 10 μήνες μετά την εμφάνιση του SARS-coV-2, έχει 207.808 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα έχουν αγγίξει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins, τα 7.277.759!

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατακρίθηκε πολλές φορές για τα λεγόμενά του για τον κορονοϊό, μιας και συχνά και με σιγουριά υποστήριζε ότι σύντομα ο ιός θα εξαφανιστεί. Θεία δίκη! Όχι μόνο ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά χτύπησε τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του Μελάνια.

Το προεδρικό ζεύγος βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και η ανακοίνωση έγινε μέσα από το tweet του Αμερικανού προέδρου.

«Η Πρώτη Κυριά κι εγώ βγήκαμε θετικοί στον κορονοϊό. Θα αρχίσουμε αμέσως καραντίνα και διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ φαίνεται ότι μολύνθηκε από τη στενή του συνεργάτη Χόουπ Χικς, που διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Η 31χρονη, μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, ταξίδεψαν στο Κλίβελαντ για το πρώτο debate ενόψει των προεδρικών εκλογών στις 3 Νοεμβρίου, αλλά και στη Μινεσότα πάλι στο πλαίσιο προεκλογικής.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020