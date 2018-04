Έχασε τα κλειδιά, έπρεπε όμως να ταΐσει τη γάτα

Όταν σου εμπιστεύεται κάποιος το κατοικίδιό του, οφείλεις να επιδείξεις τη δέουσα υπευθυνότητα, καθώς δεν είναι και μικρό πράγμα.

Αυτό συνέβη στον Jeremy Banks, έναν βρετανό καρτουνίστα (υπογράφει ως Banx) που του εμπιστεύτηκε ο γείτονας Andrew τη γάτα του Milly, καθώς θα έλειπε σε πασχαλιάτικες διακοπές.

Μόνο που ένα μπέρδεμα με τα κλειδιά του διαμερίσματος του γείτονα άφησε τον Banks με ένα μεγάλο πρόβλημα: πώς στο καλό να ταΐσει το ζωντανό αφού δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι;

Και τότε διέκρινε τη λύση: να της «ταχυδρομήσει» το φαγητό μέσα από την τρύπα γραμματοκιβωτίου της πόρτας!

Neighbour asked me to feed their cat while they are away. But accidentally put spare keys through wrong door where people are away also. No other keys. So having to squeeze sachets of Felix cat food through letterbox #TrueStory #CatsOfTwitter pic.twitter.com/c22PbV2JYQ

