Τα δύο θύματα στο τροχαίο δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο στην ανατολική Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, είναι ένα 7χρονο κορίτσι και ένας 18χρονος. Η νομαρχία της περιοχής Εν ανακοίνωσε ότι από το δυστύχημα τραυματίστηκαν συνολικά 16 άνθρωποι. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Το λεωφορείο μετέφερε παιδιά στο σχολείο, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Philippe Tabarot, ο οποίος μετέβη σημείο του δυστυχήματος σε αγροτική περιοχή βορειοανατολικά της Λυών.

LIVE: Bus crashes in eastern France https://t.co/U2ncFTundW — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

Η νομαρχία της περιοχής Εν σημείωσε ότι 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία σοβαρά.

«Ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται υπεραστικό λεωφορείο σημειώθηκε κοντά στο Λεντ της Γαλλίας, με αναφορές για πολλαπλά θύματα», ανέφερε η νομαρχία σε σχετική ανακοίνωσή της.

«Πρόκειται για λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο για τη περιφερειακή αρχή και μετέφερε περίπου 15 μαθητές» καθώς και άλλους επιβάτες, δήλωσε ο κ. Tabarot.

🔴🗣️ Accident de car dans l’Ain : “Nous n’avons pas d’éléments suffisants pour expliquer la cause de cet accident”, déclare Philippe Tabarot, ministre des Transports, qui précise que le conducteur, blessé, n’a pas encore pu être interrogé. #canal16 https://t.co/HTNMr8IsE4 — franceinfo (@franceinfo) November 6, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν αμέσως δράση στο σημείο κοντά στη μικρή πόλη Λεντ. Σύμφωνα με τη νομαρχία, 102 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο, μαζί με τέσσερα εναέρια μέσα και οκτώ επίγειες μονάδες αμεσης ιατρικής βοήθειας.

Ο δήμος άνοιξε το κοινοτικό κέντρο της περιοχής για να προσφέρει φροντίδα και καταφύγιο στα θύματα της σύγκρουσης. Ο Yves Cristin, δήμαρχος της πόλης Λεντ όπου συνέβη το δυστύχημα, δήλωσε ότι επρόκειτο για σχολικό λεωφορείο, αν και η νομαρχία διευκρίνισε ότι ήταν υπεραστικό.

«Έφτασα λίγα λεπτά μετά το ατύχημα και ο κόσμος ήταν σε σοκ», δήλωσε ο κ. Cristin στο BFM TV.

Accident de car dans l’Ain: une chienne d’assistance mise à disposition des victimes et des proches de victimes https://t.co/biGYQyiZJj — BFM (@BFMTV) November 6, 2026

«Η πλευρά του λεωφορείου είχε αποκολληθεί και, προφανώς, οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε εκείνη την πλευρά πρέπει να τραυματίστηκαν σοβαρά».

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στους επιβάτες περιλαμβάνονταν παιδιά που πήγαιναν σε γυμνάσια και λύκεια της περιοχής. Φωτογραφία από το σημείο έδειξε το λεωφορείο να έχει εκτραπεί από τον δρόμο και να έχει πέσει σε χαντάκι.

🚨🇫🇷🚑 ALERTE INFO | Un jeune de 18 ans et une enfant de 7 ans ont été tués dans un accident de car survenu près de Lent, dans l’Ain, annonce le ministre des Transports. Quatre adultes se trouvent également en urgence absolue. https://t.co/oLYWrNpy21 — Novia News (@NoviaNewsGroup) November 6, 2026



Ο Γάλλος πρωθυπουργός Sebastien Lecornu ανέφερε σε ανάρτησή του στο X: «Ένα τραγικό ατύχημα σήμερα το πρωί στο Λεντ, στο διαμέρισμα Εν. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο. Οι σκέψεις μου είναι στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία. Ευχαριστώ τους πυροσβέστες, τις ιατρικές ομάδες και τις αστυνομικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια στα θύματα».

Un accident tragique ce matin à Lent, dans l’Ain. Deux enfants ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées dans un accident de bus. Pensées à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble des personnes touchées par ce drame. Merci aux sapeurs-pompiers, aux équipes médicales et aux forces de l’ordre mobilisés sur place pour porter secours aux victimes. Le Ministre des Transports se rend sur place. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 6, 2026



Στο περιθώριο επίσκεψης σε λύκειο της περιοχής του Παρισιού, ο υπουργός Παιδείας Edouard Geffray δήλωσε: «Είναι πάντα μια δύσκολη στιγμή όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, πέφτουν θύματα ενός τέτοιου ατυχήματος. Η σκέψη η δική μου, της κυβέρνησης και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι με τις οικογένειες».