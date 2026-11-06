Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός όμιλος Sky ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε απειλή για την ασφάλειά του, λίγες ώρες αφότου ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE εκκένωσε το κτίριό του έπειτα από απειλή για βόμβα.\n\n\n\n«Το Sky είναι ένας από τους αρκετούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που δέχθηκε απειλή κατά της ασφάλειάς τους», ανακοίνωσε ο όμιλος την οποία ανέγνωσε παρουσιαστής στο Sky News.\n\n\n\n«Προβήκαμε σε αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας και ενημερώσαμε τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια των συναδέλφων μας αποτελεί την πρωταρχική μας μέριμνα και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία του προσωπικού και των δραστηριοτήτων μας. Δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή»