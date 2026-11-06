Από μια ταπεινωτική φάρσα στο διαδίκτυο βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς κύματος αλληλεγγύης. Ο Γουόλτ Ζέροντ, ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, συγκέντρωσε σχεδόν 785.000 δολάρια από αγνώστους, όταν ένα βίντεο που τον έδειχνε να πέφτει θύμα κακόγουστης φάρσας στον χώρο εργασίας του έγινε viral.

Ο Γουόλτ Ζέροντ εργάζεται για την εταιρεία κατεψυγμένης πίτσας «Red Baron», πραγματοποιώντας παραδόσεις και ανεφοδιάζοντας καταστήματα. Τον περασμένο Αύγουστο, την ώρα που τακτοποιούσε προϊόντα σε ψυγείο σούπερ μάρκετ, δύο νεαροί που δημιουργούν περιεχόμενο για τα social media τον πλησίασαν με σκοπό να του κάνουν φάρσα.

Michigan Red Baron worker in cruel prank pauses fundraiser after strangers help raise $785K https://t.co/k2vCCAmpSC https://t.co/21BdFwXJWp — New York Post (@nypost) November 6, 2026

Ένας από αυτούς του ζήτησε να του πει την ώρα και, μόλις ο εργαζόμενος έβγαλε το κινητό του, ενεργοποίησε έναν ήχο που έμοιαζε με ειδοποίηση πληρωμής μέσω Apple Pay. Στη συνέχεια, προσποιήθηκε ότι του είχε αφαιρέσει 10 δολάρια από τον λογαριασμό του.

Αρχικά, ο Γουόλτ Ζέροντ προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Όταν όμως οι νεαροί συνέχισαν να τον προκαλούν, ξέσπασε, αποκαλύπτοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. «Η ζωή μου είναι ήδη αρκετά δύσκολη. Δεν χρειάζομαι κι αυτά», τους είπε, εξηγώντας ότι είχε τέσσερα παιδιά στο σπίτι, δυσκολευόταν να πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο και εργαζόταν ήδη πέρα από το κανονικό του ωράριο.

Όπως αναφέρει η New York Post, το βίντεο, αντί να προκαλέσει γέλια, εξόργισε χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον εργαζόμενο.

Από τα 10 δολάρια στα 785.000 – Η απόφαση που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους

Η ιστορία του συγκίνησε ιδιαίτερα τον Λουκ Όκενσιλντ, έναν άνδρα από την Αριζόνα, ο οποίος αποφάσισε να δημιουργήσει μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.

Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι πρόσφεραν συνολικά σχεδόν 785.000 δολάρια, θέλοντας να βοηθήσουν τον πατέρα των τεσσάρων παιδιών να ξεπεράσει τις οικονομικές του δυσκολίες.

Ωστόσο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Γουόλτ Ζέροντ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να σταματήσει να δέχεται δωρεές, μόλις μία εβδομάδα μετά το ξεκίνημα της τεράστιας κινητοποίησης. «Τα καλά σας λόγια σήμαιναν τα πάντα για εμένα και την οικογένειά μου αυτή την εβδομάδα. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πολύ μας στηρίξατε και δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά», έγραψε στην τελευταία του ενημέρωση.

Όπως εξήγησε, η οικονομική βοήθεια του επέτρεψε ήδη να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Παράλληλα, ζήτησε από όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν χρήματα να στραφούν σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη, φιλανθρωπικές οργανώσεις ή τοπικές πρωτοβουλίες ενόψει των γιορτών.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει συνεντεύξεις, επιλέγοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της οικογένειάς του. Αποκάλυψε ακόμη ότι διατηρεί πλέον φιλική σχέση με τον άνθρωπο που ξεκίνησε τον έρανο. Από την πλευρά της, η μητρική εταιρεία της Red Baron, Schwan’s, επιβεβαίωσε ότι ο Γουόλτ Ζέροντ εξακολουθεί να εργάζεται κανονικά, τονίζοντας ότι παραμένει πολύτιμο μέλος της ομάδας της.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε από μια φάρσα με στόχο τις προβολές στα social media, κατέληξε να μεταμορφώσει την καθημερινότητα μιας ολόκληρης οικογένειας, χάρη στην αλληλεγγύη χιλιάδων αγνώστων.