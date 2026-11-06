Οι σύμμαχοι του Κιέβου εργάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίσουν μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία, επεσήμανε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ μετά από σύνοδο που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 5/11 στις Βρυξέλλες, προπαρασκευαστική εκείνης που αναμένεται να διεξαχθεί την προσεχή εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας, ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «είχε σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος προς ένα δίκαιο και βιώσιμο τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην προσπάθεια να εξευρεθεί μια διέξοδος στη σύγκρουση, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε με την ευκαιρία αυτή μια «πολύ μεγάλη» συμφωνία με τη Ρωσία για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «θα μπορούσε να περιλαμβάνει την Ευρώπη».

Ένας από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Τζάρεντ Κούσνερ, που είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, διευκρίνισε από την πλευρά του στο X ότι σκοπός είναι να επιτευχθεί «μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας που θα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία των όρων για μια βιώσιμη ειρήνη».

Η έκφραση «ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας» είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της γλώσσας που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο, εδώ και χρόνια.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τη χρησιμοποίησε ακόμη και στις 22 Οκτωβρίου σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. «Ο σκοπός αυτών των συζητήσεων θα είναι η επεξεργασία των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία (…) στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», είπε.

Οι ευρωπαϊκές χώρες φοβούνται από την πλευρά τους μήπως «αυτή η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας» περνάει μέσα από την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, που συμμετείχε στη χθεσινή συνάντηση στις Βρυξέλλες μέσω βιντεοσύνδεσης, δήλωσε ωστόσο πως η Ατλαντική Συμμαχία θα παραμείνει «στο κέντρο της ευρωπαϊκής συλλογικής άμυνας».

Η πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ θα στηρίζεται στους «υφιστάμενους θεσμούς και τις δεσμεύσεις», διαβεβαίωσε.

«Σκοπός μας είναι να θέσουμε συγκεκριμένες διατάξεις που απαντούν στις ανησυχίες όλων των πλευρών στο πεδίο της ασφάλειας, μειώνουν τον κίνδυνο μελλοντικών συγκρούσεων και δημιουργούν ένα πιο σταθερό και πιο προβλέψιμο περιβάλλον ασφαλείας», είπε ακόμη.

Οι Ευρωπαίοι διατηρούν ωστόσο τις ανησυχίες τους και αναμένουν «δύο δύσκολους μήνες» προτού αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Κογκρέσο, την πλειοψηφία στο οποίο θα έχουν οι Δημοκρατικοί μετά τις εκλογές στο μέσο της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ, προειδοποίησε Ευρωπαίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να τα ξεπουλήσει όλα στη Ρωσία τώρα», προειδοποίησε.