Ανατριχίλα έχει προκαλέσει στην Τουρκία η άγρια δολοφονία οκτώ ατόμων, με δράστη τον 29χρονο Αρίφ Σεφά Οζντεμίρ στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ.

Όπως ομολόγησε ο ίδιος, τα τρία πρώτα θύματα τα σκότωσε σε ενέδρα για ένα χρέος 11.000 ευρώ, που αφορούσε αγορά αλωνιστικής μηχανής και τα άλλα πέντε, για να κλέψει τα οχήματά τους και να τα χρησιμοποιήσει για να διαφύγει.

🔴 "İki dakika sal şuraya" | 8 kişiyi öldüren cani hastaneden böyle çıkarıldı, vatandaşlar tepki gösterdi



📌 Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Sefa Özdemir, cinayetleri biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı amacıyla işlediğini itiraf etti pic.twitter.com/4Buon8VYu2 — GZT (@gztcom) November 6, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο δράστης υποστήριξε ότι είχε αγοράσει από ένα από τα θύματά του μία αλωνιστική μηχανή έναντι 40.000 ευρώ. Όταν, όμως, άρχισε να τη δουλεύει, η μηχανή έπιασε φωτιά σε χωράφι στη Σμύρνη και καταστράφηκε.

Ο 29χρονος είπε ότι διαφώνησε με τον Ουζέλ σχετικά με τα χρήματα που χρωστούσε για τη μηχανή. Οι δυο τους συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον Ουζέλ να απαιτεί 11.000 ευρώ και τον Οζντεμίρ να υποστηρίζει ότι το χρέος του ήταν 4.000 ευρώ

KATİLİN ARAÇ GASBETTİĞİ O ANLAR



“YAKLAŞMA VURURUM”



“ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM”



Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil Arif Sefa Özdemir’in katliamı yaptıktan sonra bir aracı gasbettiği anlar…

Önce aracın önünü kesiyor, sonra silahı doğrultuyor…

Kendisine karşı… pic.twitter.com/IYVaJ8XBzL — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) November 5, 2026

Την Τετάρτη, ο δράστης κάλεσε τον Ουζέλ στην περιοχή, όπου ζούσε, με το πρόσχημα ότι θα του κατέβαλε τα οφειλόμενα χρήματα. Όταν, όμως, εκείνος έφτασε μαζί με τους φίλους του, φέρεται να τσακώθηκε με τον Οζντεμίρ, ο οποίος σήκωσε το κυνηγετικό όπλο, που είχε μαζί του και σκότωσε τους τρεις άνδρες.

Μετά το τριπλό φονικό, ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει, βάζοντας στο στόχαστρο αυτοκίνητα που έβρισκε μπροστά του. Όταν, οι επιβάτες τους αρνούνταν να του δώσουν τα αυτοκίνητά τους, εκείνος άνοιγε πυρ και τους σκότωνε.

Ανάμεσα στα πέντε άτομα που σκότωσε όταν αναζητούσε αυτοκίνητο για διαφυγή ήταν και δύο καθηγήτριες.